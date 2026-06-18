La Junta acerca la sostenibilidad a la ciudadanía con el EducaBus en nueve municipios de la provincia

El aula itinerante ofrece actividades interactivas sobre biodiversidad, economía azul, cambio climático e innovación ambiental

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, Manuel de la Torre, ha visitado el EducaBus durante su estancia en la capital, donde permanecerá instalado los días 18 y 19 de junio en la Plaza de las Velas. Durante la visita ha estado acompañado por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales.

El EducaBus es un recurso educativo móvil impulsado por la Junta de Andalucía y financiado con fondos europeos FEDER que recorre distintos municipios andaluces con el objetivo de acercar a la población los principales retos ambientales actuales, así como las medidas y hábitos que contribuyen a avanzar hacia un modelo más sostenible.

Para Manuel de la Torre, una de las conclusiones más importantes que pueden extraerse de la visita es que “la sostenibilidad no es antagonista del desarrollo socioeconómico, sino su primera aliada. No se trata de que dejemos de hacer cosas, de que abandonemos actividades productivas, sino que las hagamos de manera inteligente, para no deteriorar el medio ambiente y a nosotros mismos que formamos parte de él, como es lógico”. Según el delegado, “podríamos poner mil ejemplos de cómo la sostenibilidad contribuye al progreso socioeconómico: cuando trabajamos en restauración hidrológico-forestal no sólo estamos fomentando la biodiversidad y conservando el suelo, sino que incrementamos los recursos hídricos disponibles y nos protegemos frente a los efectos de las lluvias torrenciales. O cuando avanzamos en economía circular o en sistemas de cultivo agrícola más sostenibles, como Almería está haciendo de manera ejemplar, todo eso acaba repercutiendo también de forma positiva a nivel económico”.

Por su parte, Antonio Urdiales ha agradecido “la colaboración de todos los ciudadanos de Almería para hacer esa ciudad que queremos, más amable, más comprometida con el medio ambiente. En el EducaBus vamos a recibir un mensaje muy importante: que la participación de todos es necesaria, con gestos tan sencillos como la separación de los residuos en nuestro hogar para que luego desde el ayuntamiento podamos gestionarlos adecuadamente, o la adopción de hábitos sostenibles en nuestros desplazamientos”.

El aula itinerante propone actividades gratuitas e interactivas adaptadas a todas las edades centradas en cuatro grandes áreas temáticas: gestión forestal sostenible y biodiversidad, economía circular, cambio climático y digitalización ambiental e innovación. Para ello incorpora paneles informativos, recursos multimedia y experiencias inmersivas que permiten conocer de forma práctica los principales desafíos ambientales y las soluciones que pueden aplicarse desde el ámbito institucional y personal.

Asimismo, el concejal ha agradecido a la Junta el desarrollo de esta actividad “en el marco del Mes del Medio Ambiente que estamos celebrando en la ciudad, donde a lo largo del mes de junio se están llevando a cabo más de 40 acciones para concienciar y sensibilizar a los almerienses de lo importante que es cuidar del entorno que nos rodea”.

Urdiales ha destacado también la importancia “de llevar a cabo acciones como esta, con paneles interactivos e informativos y con actividades de realidad virtual para que, de una manera sencilla, divertida y simple cada uno de nosotros podamos aprender cómo aportar nuestro granito de arena para que nuestra Almería sea cada vez una ciudad mejor, más amable, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

El recorrido de esta aula itinerante incluye paradas en nueve municipios almerienses con el objetivo de acercar conceptos relacionados con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural. Tras su paso por Adra, Viator y Almería, la próxima semana visitará Garrucha, El Ejido y Mojácar. Posteriormente hará parada en Vera, Níjar y Rioja, completando así una gira provincial que se prolongará hasta el próximo 3 de julio.

Las visitas están abiertas al público en general y también pueden concertarse para asociaciones, colectivos y centros educativos a través del Portal Ambiental de Andalucía, del teléfono 644 471 216 o del correo electrónico educabus.csma@juntadeandalucia.es.

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