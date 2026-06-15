‘Suhail Fusión’ llena de sonidos de Al-Ándalus la Plaza de la Constitución, en la segunda noche de Alamar

Más de 1.200 espectadores disfrutaron ayer de un viaje musical entre Marruecos, Oriente y el flamenco en el festival organizado por el Área de Cultura

La segunda jornada del Festival Alamar volvió a confirmar anoche el excelente momento que atraviesa esta cita impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. La Plaza de la Constitución registró un lleno absoluto, ocupando todas las sillas, más los bancos aledaños y público de pie, con más de 1.200 espectadores, para disfrutar de la actuación de ‘Suhail Fusión’, una de las propuestas más singulares y evocadoras de esta edición, capaz de tender puentes entre la tradición arábigo-andalusí y los lenguajes musicales contemporáneos.

El público respondió con una atención y una calidez extraordinarias a una propuesta artística que trasciende fronteras y etiquetas. Liderado por el cantante, compositor y multiinstrumentista marroquí Suhail Serghini, al que acompañaron sobre el escenario Yussef Mezghildi (arpa árabe), Mohcin Bakkali (percusiones árabes) y Mostafá Bakkali (laúd árabe y coros), el cuarteto ofreció un espectáculo de gran riqueza sonora en el que la herencia cultural de Al-Ándalus dialogó con el flamenco, las músicas orientales y las influencias de otras tradiciones del mundo.

Sobre el escenario, la formación desplegó una cuidada instrumentación basada en kanun, laúd árabe, percusión, coros y voz principal, creando una atmósfera envolvente que transportó a los asistentes por siglos de historia compartida entre ambas orillas del Mediterráneo. La calidad interpretativa de los músicos y la sensibilidad de los arreglos permitieron que tradición y modernidad convivieran con absoluta naturalidad durante toda la velada.

El concierto recorrió algunas de las composiciones más representativas del repertorio de ‘Suhail Fusión’, comenzando con ‘Boabdil’”, una pieza cargada de simbolismo histórico que abrió el camino a un viaje emocional y musical lleno de matices. Le siguieron temas como ‘Crónica’, ‘La Carta’, ‘Un Mundo Sin Fronteras’, ‘Momentos’ o ‘Makam’, entre otros.

La actuación puso también de manifiesto la trayectoria internacional de Suhail Serghini, artista que ha colaborado con nombres tan destacados como Shakira, Ketama, Enrique Bunbury, Kiko Veneno, Cheb Khaled o Carmen Linares, y que ha llevado su propuesta a escenarios de Europa, Japón, México y Estados Unidos. Esa experiencia se tradujo anoche en un concierto sólido, elegante y profundamente comunicativo, donde cada pieza encontró su espacio para emocionar y conectar con los asistentes, que concluyeron, pidiendo un bis, que celebraron bailando al ritmo de la música.

Con esta segunda noche, Alamar reafirma una de sus principales señas de identidad: la apuesta por la diversidad cultural y por aquellas músicas que favorecen el encuentro entre pueblos y tradiciones. Alamar, que tiene como producción local a Manantial de Músicas, concluirá esta noche, a las 21:30 h, con Ambi Subramaniam Trío (India). Ambi es uno de los violinistas más brillantes de su generación, reconocido internacionalmente como “el nuevo rey del violín clásico indio” y comparado con grandes figuras como Itzak Perlman. Formado desde los tres años por su padre y maestro, debutó sobre los escenarios con solo siete años y desde entonces ha llevado su música a auditorios de todo el mundo. Vendrá en formato trío, junto a dos percusionistas tradicionales de la India.

Todos los conciertos son con entrada libre hasta completar el aforo.

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