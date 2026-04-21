El Ayuntamiento de Huércal-Overa moderniza la Plaza Teatro para mejorar su accesibilidad y estética urbana

Patricia López Rojas

La actuación, enmarcada en el PFEA, se suma a las obras de rehabilitación integral que se están ejecutando en el casco histórico, como las calles Castillo, Salud y Huertos

El Ayuntamiento de Huércal-Overa continúa ejecutando su hoja de ruta para la modernización de los espacios públicos del municipio. En los próximos días, se iniciará una importante intervención en la Plaza Teatro (conocida popularmente como el Paseo de los Tristes), centrada en la remodelación, nivelación y embellecimiento de este emblemático espacio.

Esta actuación, que forma parte del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), tiene como objetivos principales la mejora de la accesibilidad mediante la nivelación del terreno para eliminar barreras arquitectónicas, el embellecimiento integral con la renovación de las zonas ajardinadas y mejora de la estética general de la plaza y la renovación de infraestructuras garantizando la funcionalidad de los servicios básicos.

La intervención en la Plaza Teatro no es aislada, sino que da continuidad a la estrategia municipal de mejora de los viales del casco histórico. Actualmente, el Consistorio mantiene activos trabajos en las calles Castillo y Salud, habiendo finalizado los trabajos en la Calle Huertos, lugares en los que se está llevando a cabo una renovación completa de la red de abastecimiento y alcantarillado. Estas obras sustituyen infraestructuras obsoletas para evitar averías y asegurar un servicio óptimo. Asimismo, el proyecto incluye el adoquinado de las vías, una medida que mejora sensiblemente la estética urbana y facilita el tránsito peatonal, elevando la calidad de vida de los vecinos de la zona.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado la relevancia de estos proyectos para el desarrollo local, «el PFEA es una herramienta fundamental para nuestro Ayuntamiento. Nos permite alcanzar un doble objetivo: acometer obras necesarias que mejoran el día a día y la imagen de nuestros barrios, y fomentar la empleabilidad de un sector de la población que encuentra en estos proyectos una oportunidad laboral directa».

La hoja de ruta de modernización no se detiene aquí. A los trabajos en la Plaza Teatro y las calles del entorno, se sumará la próxima rehabilitación de la Plaza de España, consolidando así un plan integral de embellecimiento y funcionalidad de los espacios públicos de la localidad.