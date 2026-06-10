El Ayuntamiento permite los “reiterados incumplimientos” de la empresa que limpia los colegios, pese a las actas de inspección

El PSOE denuncia una flagrante falta de seguimiento y control del contrato de un servicio esencial para el funcionamiento de las instalaciones municipales

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería va a llevar al próximo Pleno la situación del servicio de limpieza de dependencias municipales, entre las que se encuentran todos los colegios públicos de la ciudad.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fátima Herrera, ha revelado que, en la última Comisión de Sugerencias y Reclamaciones de 25 de mayo, uno de los inspectores de la empresa tomó la palabra en el turno de ruegos y preguntas para manifestar que muchas de las quejas que se estaban recibiendo por parte de algunos centros educativos se referían a la falta de prestación del servicio de limpieza, algo que, según dijo, también ocurría en otros muchos de los 154 centros que figuran en el contrato.

Según el testimonio de dicho inspector, existen actas e informes emitidos por el mismo en los que se acreditan incumplimientos reiterados de la empresa adjudicataria, FCC Medio Ambiente, respecto a las prestaciones incluidas en el contrato, como limpieza y abrillantado de zonas comunes, limpieza de luminarias o ventiladores y altos de armarios u otras superficies elevadas. El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado recientemente dicho contrato por un periodo de dos años a la empresa FCC Medio Ambiente S.A.U. por un importe total de 16 millones de euros.

Ante dichas declaraciones y dada la inacción del equipo de Gobierno, el PSOE ha decidido elevar a Pleno una moción para que de inmediato se abra un expediente de revisión y control de la ejecución del contrato con el objetivo de que se conozca el alcance real de los incumplimientos acreditados por los inspectores y por el responsable municipal del contrato.

En su propuesta, el PSOE solicita que el equipo de Gobierno remita a todos los grupos copia de todas las actas de inspección, informes técnicos, requerimientos efectuados a la empresa adjudicataria, certificaciones, facturas abonadas y cualquier otra documentación relacionada con el seguimiento y control del contrato en los últimos cinco años.

La portavoz socialista ha asegurado que “es especialmente grave que la empresa haya continuado recibiendo las correspondientes contraprestaciones económicas a pesar de lo manifestado por el inspector”, puesto que este tipo de contratos prevén medidas para corregir los incumplimientos como la aplicación de penalidades, la incautación de garantías, la exigencia de indemnizaciones y, en los casos más graves, la resolución contractual.

Para Herrera, “es inadmisible que existan actas e informes oficiales que acrediten incumplimientos reiterados de la empresa adjudicataria y que, aun así, se sigan pagando las facturas como si todo estuviera en orden”. En su opinión, “no actuar frente a los incumplimientos de la empresa es un claro mensaje del Ayuntamiento: prioriza proteger a una empresa que no cumple sus obligaciones, en lugar de defender los derechos de los vecinos y, especialmente, de los niños que acuden a esos colegios. Esto no es lo que Almería necesita ni merece”.

En su moción, el Grupo Socialista también exige que se depuren las responsabilidades administrativas, técnicas y políticas que pudieran derivar por la falta de control del contrato y la omisión de las medidas que legalmente se pueden exigir frente a los incumplimientos detectados.

Finalmente, Fátima Herrera ha concluido que “esta situación demuestra que el actual equipo de gobierno no está a la altura de las necesidades de Almería. Es momento de un cambio, de apostar por un modelo de gestión transparente, eficiente y comprometido de verdad con los almerienses”.

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