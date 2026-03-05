El Centro Andaluz de la Fotografía conmemora el 8M con una programación dedicada a la creación femenina contemporánea

La exposición ‘Un lugar propio’, de Anahí Ruiz, y el curso ‘Sin filtros: Mujeres y creación contemporánea’ centran las actividades de marzo

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), impulsa en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) una programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer centrada en visibilizar el papel de las mujeres en la creación fotográfica. La iniciativa combina una exposición, actividades de mediación y formación con el objetivo de generar espacios de reflexión y diálogo en torno a las narrativas contemporáneas construidas desde nuevas miradas.

El eje central de este programa es la muestra ‘Un lugar propio’, de Anahí Ruiz Cuadrado, que podrá visitarse hasta el 19 de abril, y que ha contado en su inauguración con el secretario general para la Cultura, José Vélez. Inspirada en el ensayo de Virginia Woolf ‘Una habitación propia’, la muestra plantea una reflexión sobre las condiciones materiales y simbólicas que determinan la libertad creativa de las mujeres.

A través de la fotografía analógica y el retrato, Anahí Ruiz construye una cartografía íntima de espacios de creación, descanso o confinamiento que evidencian las tensiones entre autonomía y limitación, para subrayar cómo el acceso a un espacio propio continúa siendo una cuestión vigente y política. La exposición ha sido producida íntegramente en el nuevo laboratorio analógico del CAF, reforzando el compromiso del centro con el apoyo a la creación contemporánea y la preservación de los procesos fotográficos tradicionales e inaugura un ciclo expositivo en el que se podrán ver distintos proyectos gestados en este laboratorio.

La propuesta se completa con actividades de mediación, como una visita comentada por la creadora el próximo 8 de marzo, a las 11:00 horas; y un encuentro con las participantes del proyecto, el día 10 a las 19:00 horas, orientados a compartir procesos creativos y experiencias en torno a esta muestra.

Formación: Mujeres y creación contemporánea

Asimismo, hoy comienza en el CAF el curso ‘Sin filtros: Mujeres y creación contemporánea’, que contará con la participación de Judith Prat, Charo Guijarro, Carmen Dalmau y Marta Soul. Hasta el próximo 26 de marzo, el público participante inscrito en esta formación participará de un espacio de encuentro con profesionales que abordarán sus proyectos y posicionamientos críticos en torno a la imagen, el cuerpo, la identidad y la memoria.

Estas actividades se incluyen en el programa de 120 propuestas en la comunidad autónoma impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte para conmemorar el Día de la Mujer. De esta manera, el Centro Andaluz de la Fotografía reafirma su compromiso con la igualdad, la creación contemporánea y la generación de pensamiento crítico desde la práctica artística.

Misión Andalucía

La actividad expositiva del Centro se completa con ‘Misión Andalucía’, una mirada contemporánea sobre el paisaje rural y natural andaluz captado por ocho reconocidos fotógrafos. La muestra se podrá visitar hasta el 24 de mayo y constituye la culminación de un proceso de trabajo que ha reunido la obra de los fotógrafos María Clauss, Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa.