El grupo GISA celebra sus 30 años con la mirada puesta en los desafíos de la sociología aplicada

Investigadores y autoridades académicas se reúnen en la Universidad de Almería para reivindicar la trayectoria del Grupo Indalo de Sociología Aplicada como motor de análisis crítico, diálogo intergeneracional y transformación de la realidad social andaluza

La Sala de Grados del CITE V de la Universidad de Almería ha sido el escenario de una jornada cargada de emotividad y rigor académico: la celebración del 30º aniversario del Grupo Indalo de Sociología Aplicada (GISA). El evento ha servido para certificar la madurez de un grupo que es hoy un pilar fundamental de la investigación social en Andalucía.

Este evento conmemorativo de interés académico, institucional y social ha sido un espacio de encuentro para reconocer la trayectoria de GISA, visibilizar sus aportaciones y reflexionar sobre los desafíos actuales de la sociología aplicada.

La programación, que articula una sesión de apertura institucional, un bloque de memoria y legado y una mesa de diálogo sobre líneas de investigación y trayectorias, ha permitido combinar la dimensión conmemorativa con una reflexión crítica y prospectiva.

El acto ha comenzado con una mesa de apertura que ha contado con la participación de José Antonio Sánchez Pérez, vicerrector de Política Científica. “Estamos de enhorabuena porque celebramos los 30 años de Grupo GISA. Un grupo que ha destacado por su implicación social, por su capacidad de transferencia, por su compromiso con nuestra sociedad, su internacionalización y, por tanto, estamos muy contentos de que hoy podamos considerar los logros de este grupo, hacérselos llegar a la gente joven, el hacer hincapié en la importancia que tienen las ciencias sociales hoy en día. Que en investigación, más allá de la investigación que más destaca, que siempre hablamos de la parte científico-técnica, en otros ámbitos es muy importante resaltar su capacidad de transferencia, y su impacto social. Y creo que el Grupo GISA lo ha demostrado y, por tanto, yo estoy muy contento de venir hoy a apoyarlo”.

Por su parte, la actual directora, María José González Moreno, ha subrayado que llevan 30 años “investigando en lo social, y teniendo presencia dentro de lo que pueden ser diferentes aspectos como son el edadismo, el género, las migraciones, la segregación, las metodologías participativas”.

Sobre los éxitos logados en estas tres décadas la directora ha explicado que “medir los éxitos es difícil porque los investigadores tenemos un currículum de éxito grande, pero un currículum de fracaso gigante. Entonces, conseguir proyectos competitivos, conseguir visibilidad, conseguir publicaciones de impacto, eso requiere mucho trabajo y mucho insistir y no desanimarnos. Grandes éxitos pueden ser proyectos internacionales, pueden ser redes internacionales, pueden ser referentes en investigación a nivel nacional que tenemos en nuestro grupo”. También ha destacado la importancia de seguir investigando en el ámbito social. “Nada más que tenemos que ver las noticias, cómo lo social está muy puesto en duda, cómo existe mucha propaganda, cómo hay mucho discurso de odio, muchos bulos. Y yo siempre digo que, frente a eso, investigación, y frente a eso, datos. Que se tiene que hacer referencia a lo que se investiga y que la investigación lleva una serie de fases muy rigurosas para tener validez y para tener fiabilidad. Y que todo el mundo pueda entender que tal vez la realidad que tú tienes justo enfrente no es la que pertenece al resto de las personas. Hay que mirar a los lados e incluso hay que mirar hacia atrás a veces”.

Tanto el vicerrector como la directora han estados acompañados en la presentación por Gonzalo Vicente Herranz de Rafael, director fundador del grupo GISA.

A partir de las 10:00 horas, la sesión se ha sumergido en la historia de la disciplina. Bajo el título ‘El GISA en perspectiva’, Juan Sebastián Fernández Prados y María José Torres Haro han desgranado las aportaciones clave que el grupo ha realizado a la sociología andaluza, destacando cómo su labor ha ayudado a reconstruir los procesos de consolidación de la disciplina en Almería.

Posteriormente, la mesa ‘Saberes en construcción’ ha abierto el debate sobre el futuro. Moderada por David Pérez Moreno y María Victoria Hernández Estévez, la mesa ha contado con las voces de Juan Carlos Checa Olmos, Cristina Cuenca Piqueras, María D. López Rodríguez y Rubén Rodríguez Puertas.

Durante esta hora de diálogo, se han analizado las trayectorias de las líneas de investigación actuales, reafirmando que el GISA ya está diseñando las herramientas para entender la sociedad del mañana.

Esta reunión conmemorativa ha puesto de relieve la importancia de reconstruir los procesos de consolidación de la sociología en el territorio y el papel desempeñado por el grupo de investigación GISA en su desarrollo académico y profesional. Además, ha contribuido a fortalecer la memoria colectiva de la disciplina, promover el diálogo intergeneracional y reafirmar el compromiso de la sociología con el análisis y la transformación de la realidad social.