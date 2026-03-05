El Ayuntamiento de Almería reconoce, en los Galardones 8M, “el talento y compromiso” de ocho mujeres que inspiran a la sociedad

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, afirma que “en el Ayuntamiento ponemos la igualdad real en el centro de cada decisión”

Rosa García-Malea, Argar, URA Femenino, Rosa Galán, Vera GRV, María José Gómez, Susana Lirola y Fátima Pérez, premiadas

Con solemnidad y emoción, el Ayuntamiento de Almería ha celebrado la ceremonia de entrega de los Galardones 8M a ocho mujeres que inspiran con su talento, esfuerzo y compromiso al resto de los almerienses. Ha sido esta tarde, en el Salón Noble de las Casas Consistoriales, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y dentro de la amplia programación organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, que dirige Paola Laynez, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Vázquez ha afirmado que “en el Ayuntamiento de Almería, ponemos la igualdad real en el centro de cada decisión. Y por eso hoy premiamos a mujeres que iluminan el camino hacia una sociedad más justa, innovadora e inspiradora. Cada una de ellas representa una historia de superación, dedicación y pasión que nos conmueve y nos impulsa a seguir adelante”.

Si este año el lema municipal es ‘Conéctate a la igualdad: Hacerla real también está en tu mano’, las ocho premiadas con los ‘Galardones 8M’ simbolizan claramente este mensaje en sus ámbitos de trabajo. La trayectoria profesional de Rosa García-Malea, piloto del Ejercito del Aire; la solidaridad de la asociación Argar; el trabajo en el ámbito deportivo de Unión Rugby Almería Femenino; a la comunicadora Rosa Galán; la investigación de María José Gómez; en cultura a la cantante urbana Vera GRV; en emprendimiento a la diseñadora Susana Lirola; y en lucha por la igualdad a Fátima Pérez, catedrática de Derecho Penal.

La regidora ha explicado que “la igualdad no es una meta lejana, ni un privilegio concedido. Es un derecho vivo. Un motor que impulsa a Almería hacia su mejor versión. Porque cuando las mujeres avanzamos en plenitud, toda la sociedad crece y se transforma. En el Ayuntamiento de Almería creemos que la verdadera igualdad comienza por garantizar que cada persona, sin distinción de género, creencia u orientación, pueda escribir su propia historia con libertad y con oportunidades reales. Por eso, en Almería no queremos tener a mujeres espectadoras del progreso; queremos tener a creadoras, líderes y protagonistas en cada sector de nuestra ciudad”.

La ceremonia ha contado con la música de dos jóvenes artistas que estudian en el Conservatorio Profesional de Música: Celia Ortega y Elora Cazorla. Por tal motivo, se ha entregado una placa de agradecimiento a la directora del Conservatorio, Mónica Garrido.

Lectura de la Declaración Institucional

También se ha procedido a la lectura de la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, a cargo de la periodista Sheila Hernández. Un texto adaptado del Manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 8 de Marzo de 2026, documento cuyo contenido fue aprobado como base en sesión plenaria del Consejo Sectorial de la Mujer de Almería, de fecha 23 de febrero de 2026.

Sheila Hernández ha afirmado que “las desigualdades que persisten no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles y estereotipos de género. Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva”.

Por eso, en el Manifiesto se reafirma “el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad; se reitera la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres; se insta a promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados; y se invita a integrar, de manera transversal e interseccional el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.

La igualdad se trabaja a diario en Almería

La alcaldesa de Almería ha recordado que el Ayuntamiento de Almería trabaja la igualdad a diario desde el Area de Familia, Inclusión e Igualdad para la sensibilización y concienciación de toda la sociedad con campañas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; de la Lucha contra el Cáncer de Mama; Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, de las Mujeres Rurales, de la Mujer y la Niña en la Ciencia; de la Conciliación Personal, Familiar y Laboral y la corresponsabilidad en la Asunción de las Tareas Domésticas; etc.

Además, se ayuda directamente a 23 asociaciones de mujeres de Almería subvencionando proyectos relacionados con la igualdad y se respalda económicamente proyectos sociales de igualdad presentados por 45 asociaciones.

Igualmente, se instalan Puntos Violeta en espacios de ocio juvenil y eventos multitudinarios, talleres de defensa personal, asesoramiento a empresas en Planes de Igualdad, asesoría jurídica para mujeres víctimas de maltrato, tres Centros de la Mujer, el Consejo Sectorial de la Mujer…

Premiadas

Las premiadas en los Galardones 8M son, en Trayectoria Profesional, Rosa García-Malea. Piloto del Ejército del Aire y del Espacio. Es la primera mujer española en volar un caza de guerra F-18 (en 2007) y en acceder a la prestigiosa Patrulla Águila del Ejército del Aire y del Espacio (en 2017).

En Solidaridad, la Asociación Argar. Es una asociación fundada en 1995, y que se dedica al apoyo de niños y niñas con cáncer y sus familias en Almería. Su compromiso representa un ejemplo de solidaridad y ayuda a la comunidad, con el objetivo de humanizar la atención al cáncer infantil y promover el bienestar integral de los menores y sus familias.

En Deporte, Unión Rugby Almería Femenino. El equipo femenino de Unión Rugby Almería representa el crecimiento y la consolidación del rugby femenino en la provincia. Forma parte de la estructura del Club desde su fundación en el año 2013, aunque fue en 2005 cuando iniciaron su andadura los primeros equipos femeninos de rugby en Almería. Sus jugadoras destacan por su compromiso, esfuerzo y espíritu de equipo. Contribuyen a visibilizar el papel de la mujer en el deporte y a fomentar la igualdad.

De la misma manera, en Comunicación y Difusión, la premiada es Rosa Galán. Periodista, desarrolla su actividad en el ámbito de la comunicación, participando en la difusión de contenidos informativos y sociales desde hace más de 30 años. Gracias a su programa “Vivir la Provincia”, ha dado voz a Asociaciones de Mujeres, colectivos vulnerables, iniciativas rurales, proyectos sociales y culturales.

En Investigación, María José Gómez. Investigadora en Química Analítica en la Universidad de Almería, especializada en análisis ambiental y alimentario. Su trabajo científico ha tenido un importante impacto internacional, situándola entre las 500 investigadoras más influyentes según rankings especializados.

En Cultura y Educación, Vera GRV. Cantante almeriense que se ha consolidado como una de las voces emergentes más relevantes de la música contemporánea en España. Su propuesta artística destaca por el compromiso de sus letras, la capacidad de reinventar sonidos y la autenticidad de su estilo. Ha sido nominada a los Latin Grammy 2025 por su videoclip “Cura pa’mi alma”.

Los dos últimos premios son, en categoría de Emprendimiento, Susana Lirola. Más de 30 años dedicados al diseño de ropa y complementos adaptados a las tecnologías actuales. Creadora de una escuela de formación hace casi diez años, fomentando el autoempleo femenino.

Y en Lucha por la igualdad, Fátima Pérez. Decana de la Facultad de Derecho y catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Almería. Doctora en Derecho, miembro de distintos grupos de investigación de carácter nacional e internacional.