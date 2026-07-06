La Policía Local detiene a un individuo con varias dosis de droga ocultas en su ropa interior

Los agentes lo arrestaron cuando viajaba en un turismo junto a dos acompañantes con las luces apagadas por la Avenida Blas Infante

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido en la Avenida Blas Infante de la capital a un individuo, identificado con las iniciales I.M.A., de 44 años, al que se le han incautado escondidas en su ropa interior varias dosis de diversas sustancias estupefacientes.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de hoy lunes, 6 de julio, cuando los agentes, en labores de vigilancia, observaron un vehículo que circulaba por la citada vía con las luces apagadas, por lo que procedieron a darle el alto.

Al preguntar a su conductor, A.C.M., de 43 años, por el motivo para circular sin luces se percataron de que tenía la mandíbula inferior desviada hacia un lado, los ojos vidriosos y dificultades al hablar, síntomas de circular aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, circunstancia que se confirmó posteriormente, por lo que le solicitaron que descendiera del turismo, que acabaría siendo inmovilizado.

De igual manera, requirieron a sus dos acompañantes, D.H.B, de 39 años, y el anteriormente citado, I.M.A., todos ellos también de nacionalidad española, para que bajaran del coche y procedieron al registro de todos ellos. Durante el mismo, los agentes encontraron en la ropa interior del conductor un envoltorio de plástico con una sustancia que parecía ser cocaína, mientras que al acompañante que acabaría detenido se le incautaron ocultos también en su ropa íntima diversos envoltorios con, según todos los indicios, diferentes tipos de drogas, tales como cocaína rosa, hachís, éxtasis o cerca de 115 gramos de pasta de anfetaminas, constituyendo un delito al superar la cantidad permitida.

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