Antonio Urdiales aboga por una respuesta “institucional y coordinada” frente a los cortes de suministro eléctrico

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética rechaza el uso partidista de un problema que afecta a miles de almerienses

Acusa al grupo socialista de utilizar un discurso demagógico y recuerda que el Ayuntamiento de Almería ha sido la administración que ha liderado la búsqueda de soluciones desde el primer momento

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, a través del concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha defendido hoy en el Pleno municipal una posición firme, responsable y constructiva ante la problemática de los reiterados cortes de suministro eléctrico que afectan a distintos barrios de la ciudad, rechazando al mismo tiempo el discurso “demagógico y oportunista” empleado por el grupo socialista durante el debate de la moción, aprobada con la única abstención de Vox, para la adopción de medidas urgentes que garanticen el suministro eléctrico seguro, estable y de calidad.

Durante su intervención, Urdiales ha lamentado que el Psoe haya optado por convertir un problema que preocupa a miles de familias, comercios y empresas en un instrumento de confrontación política, obviando deliberadamente tanto las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento como las competencias que corresponden a otras administraciones, en particular del Gobierno de España.

“Los almerienses no necesitan discursos demagógicos ni debates estériles sobre competencias. Lo que necesitan son soluciones, inversiones y que todas las administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden”, ha señalado el concejal.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Almería no ha permanecido impasible ante esta situación y que ha sido la administración que ha dado la cara desde el primer momento. En esta línea ha recordado que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, trasladó recientemente de forma inmediata las reclamaciones de los vecinos a la empresa distribuidora, exigió explicaciones y actuaciones urgentes, promovió reuniones de trabajo con Endesa y con la Junta de Andalucía y ha mantenido una interlocución permanente para acelerar las inversiones necesarias que permitan mejorar la calidad del suministro eléctrico en la ciudad.

Fruto de ese trabajo institucional ya se han anunciado refuerzos de medios técnicos y humanos, así como un plan de mejora de las infraestructuras eléctricas, ha recordado Urdiales.



El edil popular ha tachado de “irresponsabilidad” hacer creer a la ciudadanía que la solución depende exclusivamente del Ayuntamiento, cuando buena parte de las competencias recaen sobre el Gobierno de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Red Eléctrica y otros organismos estatales.

En este contexto, el Grupo Municipal Popular ha presentado una enmienda de adición a la moción con el objetivo de reforzar su contenido y ampliar las medidas dirigidas a garantizar un suministro eléctrico seguro, estable y de calidad para Almería.

Antonio Urdiales también ha incidido en la necesidad de que el Gobierno de España articule mecanismos de compensación para las familias y empresas que llevan años soportando perjuicios económicos derivados de los cortes de suministro, especialmente aquellos ciudadanos electrodependientes y los pequeños negocios que han visto afectada gravemente su actividad.

El concejal ha subrayado igualmente que no puede ignorarse una realidad constatada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la proliferación de plantaciones ilegales de marihuana y de conexiones fraudulentas a la red eléctrica, responsables de una parte muy importante de las sobrecargas que terminan perjudicando a quienes cumplen con sus obligaciones y pagan sus recibos. Por ello, el Ayuntamiento reclama un refuerzo de efectivos policiales y de los medios destinados a combatir estas actividades delictivas, además de promover modificaciones legislativas que endurezcan las consecuencias penales y económicas de quienes realizan conexiones ilegales vinculadas a organizaciones criminales.

Finalmente, el responsable municipal ha insistido en que Almería necesita reforzar sus infraestructuras energéticas para garantizar su desarrollo económico, industrial, tecnológico y logístico, reclamando al Estado y a Red Eléctrica de España las inversiones necesarias para eliminar cualquier limitación derivada de la insuficiente capacidad de las redes de transporte eléctrico.

“El Ayuntamiento seguirá defendiendo los intereses de los almerienses con responsabilidad y lealtad institucional, exigiendo inversiones a las compañías eléctricas y reclamando al Gobierno de España que ejerza plenamente sus competencias en materia de regulación, supervisión, seguridad e infraestructuras estratégicas. Porque los ciudadanos no necesitan confrontación política; necesitan un suministro eléctrico fiable, seguridad y soluciones eficaces”, ha concluido el edil.

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