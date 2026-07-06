El Ayuntamiento de Dalías aprueba los festivos locales para 2027

Francisco Lirola Martín

El Pleno del Ayuntamiento de Dalías ha aprobado la propuesta de designación de las dos fiestas locales que corresponderán al municipio durante el año 2027. La decisión, adoptada en sesión plenaria, establece como festivos locales los días 20 y 27 de septiembre de 2027, fechas que, como es tradición, coinciden con los conocidos popularmente como los «lunes de resaca», posteriores a las principales celebraciones patronales del municipio.

En concreto, el lunes 20 de septiembre será festivo local tras la celebración de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz, patrón de Dalías, una de las citas más importantes del calendario festivo de la localidad y que cada año reúne a miles de vecinos, visitantes y devotos.

Por su parte, el lunes 27 de septiembre ha sido designado como segunda fiesta local, coincidiendo con la jornada posterior a las Fiestas de San Miguel, patrón de Celín, una celebración profundamente arraigada entre los vecinos de este núcleo y que constituye una de las tradiciones más destacadas del municipio.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento mantiene una costumbre consolidada desde hace años, facilitando que los vecinos puedan disfrutar plenamente de unas festividades que forman parte de la identidad cultural, social y religiosa de Dalías y Celín. La elección de estas fechas responde, además, al deseo de favorecer la participación en los actos programados y contribuir al mantenimiento de unas tradiciones que se transmiten de generación en generación.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado que «la designación de estos dos festivos locales responde al compromiso del Ayuntamiento con nuestras tradiciones y con el sentir de nuestros vecinos. Tanto las Fiestas del Cristo de la Luz como las de San Miguel son parte esencial de nuestra identidad y constituyen momentos de convivencia, encuentro y participación que merecen seguir contando con el respaldo institucional».

Asimismo, Lirola ha señalado que «estas celebraciones representan un importante impulso para la vida social, cultural y económica del municipio, además de proyectar la imagen de Dalías y Celín como localidades vivas, acogedoras y orgullosas de sus raíces. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para preservar y poner en valor unas fiestas que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial y que son motivo de orgullo para todos los dalienses».

La propuesta será trasladada a la administración competente para su inclusión en el calendario oficial de fiestas laborales de Andalucía correspondiente al año 2027, una vez completados los trámites administrativos establecidos.

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