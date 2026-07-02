El SAS organiza urgencias de 24 horas y más horarios de atención en la costa de Almería

Salud refuerza los centros con mayor afluencia turística con equipos móviles y consultas de tarde ante el aumento de población flotante

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha reforzado la atención sanitaria en la costa de Almería mediante dispositivos de urgencias de 24 horas y con ampliaciones de los horarios en los centros sanitarios de la provincia para así responder con agilidad al incremento de la población flotante durante la temporada estival. El plan de contingencia diseñado por la Junta de Andalucía prioriza de forma directa los recursos asistenciales en los municipios del litoral y en los puntos que registran la mayor presión turística.

Según ha manifestado el delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, “el gran objetivo de esta estrategia es anticiparse al comportamiento de la demanda y asegurar una respuesta rápida y de máxima calidad tanto para los residentes como para las miles de personas que eligen la provincia para pasar sus vacaciones”. Belmonte ha incidido además en que “la adecuación de los horarios y la movilidad de los equipos avanzados en las zonas de playa garantizan una cobertura sanitaria adecuada en los momentos de máxima afluencia”.

El despliegue operativo articula medidas específicas estructuradas por las tres grandes áreas sanitarias de la provincia, comenzando por el Área de Gestión Sanitaria Norte, donde las medidas se concentran sobre todo en el litoral norte. En esta zona, el centro de salud de San Juan de los Terreros, perteneciente a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Pulpí, se transforma para ofrecer un servicio de urgencias las 24 horas del día, reforzado con un equipo compuesto de médico y enfermero. En la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Vera se incorpora personal médico y de enfermería en Puerto Rey, donde además abre las puertas el Servicio de Urgencias de Atención Primaria con turnos de tarde entre semana y horarios extendidos durante los fines de semana y días festivos.

Por su parte, la UGC Garrucha suma tres médicos y tres enfermeros para las consultas de desplazados de Garrucha y Mojácar, duplicando también el equipo de guardia en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Mojácar Playa.

En el Distrito Sanitario Almería las actuaciones se centran en la localidad de San José, donde se amplía el horario de tarde y los fines de semana hasta finales de agosto, sumando una ambulancia con equipo médico completo de doce horas diurnas. Asimismo, en la zona de Cabo de Gata se reubica temporalmente el Equipo Movilizable de Cuidados Avanzados de Retamar de lunes a viernes en horario vespertino, mientras que en Las Negras se extienden los días de atención médica a los martes por la mañana para complementar el servicio habitual de los jueves.

Adicionalmente, la administración autonómica activa el módulo de atención diaria en el Puerto de Almería para dar la necesaria cobertura sanitaria a todos los viajeros de la Operación Paso del Estrecho.

Por otro lado, el Distrito Sanitario Poniente habilita consultas específicas de tarde destinadas a acoger la demanda y mejorar la accesibilidad a las citas diarias en los centros de salud costeros de Aguadulce Sur, Roquetas Sur, Puebla de Vícar, El Ejido Norte y Adra. El contingente de refuerzo asignado a este distrito está compuesto por un amplio grupo de profesionales que incluye dieciséis médicos, tres pediatras, veintitrés enfermeras, veinte administrativos, ocho celadores, ocho fisioterapeutas, siete técnicos auxiliares, tres técnicos especialistas, dos trabajadores sociales, un terapeuta ocupacional, un farmacéutico y un veterinario.

Al respecto de esta distribución territorial, el delegado ha subrayado que “no se trata solo de contratar más, sino de gestionar mejor, por lo que han diseñado un modelo flexible y monitorizado continuamente que permite mover los recursos allí donde la presión asistencial se eleva por el turismo, asegurando que ningún rincón de la costa almeriense quede desatendido”.

Todas estas actuaciones específicas se integran en el marco general de la activación del Plan Verano 2026 del SAS en la provincia de Almería, un programa global que este año cuenta con una inversión récord de 19 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 26,7% respecto a los 15 millones invertidos el año pasado. Esta dotación económica se traduce directamente en 4.581 contrataciones de profesionales sanitarios y de soporte encargados de sostener la red de Atención Primaria y Hospitalaria hasta el próximo 4 de octubre.

En lo que respecta a la gestión de los centros hospitalarios de la provincia, la planificación estival contempla mantener plenamente disponibles 1.109 camas de hospitalización y cuidados intensivos junto a 36 quirófanos operativos, una capacidad logística calculada para absorber tanto la actividad de urgencias como la actividad quirúrgica programada. Finalmente, la Junta de Andalucía destinará 765.000 euros, aprovechando el descenso estacional de la actividad ordinaria, para acometer obras de modernización en infraestructuras clave, destacando las reformas de Hematología y Neurocirugía en el Hospital Universitario Torrecárdenas, la adecuación de climatización y almacenes en el Hospital La Inmaculada y la reparación urgente de suelos en tres quirófanos del Hospital Universitario Poniente.

Relacionado