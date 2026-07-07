El PP lleva a Pleno dos mociones para reclamar un ferrocarril digno y exigir responsabilidades políticas al Gobierno de España

El Grupo Popular defenderá el jueves iniciativas centradas en la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la provincia y en la convocatoria de elecciones generales ante la situación de bloqueo político e institucional

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería defenderá en el Pleno ordinario que se celebra este jueves dos mociones con las que pretende trasladar al debate municipal dos cuestiones de máxima actualidad y trascendencia para los almerienses: la histórica reivindicación de unas infraestructuras ferroviarias dignas para la provincia y la necesidad de que el Gobierno de España asuma responsabilidades políticas ante la situación de bloqueo institucional y los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y al Partido Socialista.

La primera de las iniciativas recoge una reivindicación compartida desde hace años por la sociedad almeriense y respaldada por la Mesa del Ferrocarril: la necesidad de que Almería deje de ser la gran olvidada en materia ferroviaria. El Grupo Popular denuncia el deterioro del servicio que sufren diariamente los usuarios, con averías, retrasos, cancelaciones, transbordos por carretera y una insuficiente oferta de plazas, además del retraso que acumulan infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo y la llegada de la Alta Velocidad.

A través de esta moción, el Partido Popular reclama al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, a Adif y a Renfe la adopción inmediata de medidas que permitan garantizar un servicio ferroviario fiable y de calidad, la recuperación y ampliación de frecuencias con Madrid, Granada, Sevilla y el resto de destinos nacionales, el cumplimiento de los plazos comprometidos para las grandes infraestructuras ferroviarias y la modernización de la línea convencional Almería-Granada, así como la mejora de la conexión con el Puerto de Almería.

Para el Grupo Popular, la mejora de las comunicaciones ferroviarias constituye una cuestión de justicia territorial y una condición indispensable para favorecer la competitividad de la economía provincial, la movilidad de los ciudadanos y el desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y la actividad exportadora.

Legislatura fallida

La segunda moción tiene un marcado carácter institucional y político. El Grupo Municipal Popular considera que la actual legislatura atraviesa una situación de extraordinaria debilidad, marcada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la falta de una mayoría parlamentaria estable y las investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del Partido Socialista.

En este contexto, la iniciativa plantea que el Pleno inste al Gobierno de España a asumir las responsabilidades políticas que correspondan, censurando el bloqueo institucional y reclamando la convocatoria de elecciones generales para que sean los ciudadanos quienes decidan el rumbo político del país. La moción sostiene que la falta de apoyos parlamentarios y la imposibilidad de desarrollar con normalidad la actividad legislativa justifican la necesidad de devolver la palabra a los españoles mediante las urnas.

Desde el Grupo Municipal Popular se subraya que ambas iniciativas responden a la voluntad de defender los intereses de Almería y de trasladar al Pleno cuestiones que afectan directamente tanto al desarrollo de la provincia como al funcionamiento de las instituciones del Estado.

“Con estas dos mociones queremos que el Ayuntamiento de Almería vuelva a alzar la voz en defensa de una reivindicación histórica como es la mejora del ferrocarril, pero también expresar la preocupación existente por la situación política que vive España. Creemos que los almerienses merecen unas infraestructuras acordes con su potencial y un Gobierno que cuente con estabilidad, respaldo parlamentario y la confianza de los ciudadanos”, señalan desde el Grupo Municipal Popular.

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