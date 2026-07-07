El Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria refuerzan su colaboración para seguir impulsando la transformación de Almería

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, reafirma el apoyo municipal a los proyectos del Puerto y destaca la nueva área de servicio como un ejemplo de la apuesta conjunta por una ciudad más dinámica y abierta

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con los proyectos que impulsa la Autoridad Portuaria de Almería y ha destacado la colaboración entre ambas instituciones como uno de los principales motores de la transformación que está experimentando la ciudad. Lo ha hecho durante la presentación del proyecto para la construcción de una nueva área de servicio en la entrada de poniente del Puerto, una iniciativa promovida por la Autoridad Portuaria y que ejecutará la empresa ‘Garajes Indalo’ mediante una inversión de 7,7 millones de euros.

Durante su intervención, la regidora ha agradecido a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, la invitación a participar en la presentación y ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento a todas aquellas actuaciones que contribuyan a seguir mejorando el Puerto y reforzando su integración con la ciudad.

“Todo lo que se está haciendo en el Puerto y que necesite de la colaboración o coordinación con el Ayuntamiento va a tener nuestro apoyo al cien por cien”, ha asegurado la alcaldesa, quien también ha agradecido la apuesta de la empresa concesionaria por Almería y por contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo.

María del Mar Vázquez ha destacado que el proyecto presentado trasciende la incorporación de un restaurante y una superficie de alimentación, ya que supone una nueva transformación de una de las principales puertas de entrada a la ciudad. “No solo mejora los servicios que se prestan a los usuarios del Puerto, sino también a los vecinos de esta zona y a todos los almerienses que quieran acercarse hasta aquí”, ha señalado.

La alcaldesa ha incidido además en que actuaciones como ésta contribuyen a cambiar la imagen de la ciudad y también la relación entre Almería y su Puerto. “No solo cambia la fisonomía de una de las principales entradas a Almería; también cambia la forma en la que la ciudad mira al Puerto. Durante mucho tiempo parecían dos espacios independientes y hoy trabajamos desde una visión compartida porque lo bueno que le pase al Puerto es bueno para Almería y viceversa”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que esta actuación se suma a otros proyectos que ya están transformando el frente litoral, como la recuperación del Cable Inglés, la rehabilitación del Tinglado o la primera fase de la integración Puerto-Ciudad, espacios que ya disfrutan los almerienses y que evidencian el cambio que está experimentando esta zona estratégica del municipio.

“La transformación de una ciudad no la hace una sola administración”, ha defendido María del Mar Vázquez. “Las grandes transformaciones urbanas se consiguen cuando las administraciones trabajan de forma coordinada y cuando el sector privado apuesta por invertir y crecer en la ciudad”. Un modelo de colaboración, ha dicho, que está permitiendo convertir proyectos en realidades y generar nuevas oportunidades para Almería.

La alcaldesa ha felicitado a la presidenta de la Autoridad Portuaria y a todo su equipo por el trabajo que vienen desarrollando y por su apuesta decidida por el crecimiento del Puerto. Asimismo, ha destacado que iniciativas como ésta no solo mejoran la prestación de servicios, sino que también contribuyen a dinamizar la economía local, crear empleo y revalorizar uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Igualmente, ha aprovechado para reclamar al Gobierno de España la ejecución del acceso directo desde la Autovía A-7 al Puerto de Almería, una infraestructura que considera imprescindible para completar la transformación de este entorno. En este sentido, ha señalado que las actuaciones ya realizadas por la Autoridad Portuaria han permitido mejorar notablemente la movilidad en la zona, si bien ha insistido en que la futura conexión directa supondrá “un cambio definitivo” para este acceso a la ciudad.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, ha explicado que el proyecto permitirá recuperar una parcela de 8.559 metros cuadrados actualmente ocupada por construcciones obsoletas para convertirla en una nueva área de servicio integrada por un restaurante, una gran superficie de alimentación y una zona de aparcamiento. Una actuación que atenderá las necesidades del cerca de un millón de pasajeros que utilizan cada año el Puerto de Almería, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho, al tiempo que ofrecerá nuevos servicios a la comunidad portuaria y al conjunto de la ciudadanía.

Soto ha destacado que esta actuación se integra en la reorganización de la zona de poniente que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria y que es plenamente compatible con el futuro acceso directo desde la A-7 proyectado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según ha explicado, el proyecto reforzará la imagen del Puerto como una infraestructura moderna y eficiente, mejorará la experiencia de los viajeros, favorecerá una mejor ordenación de los flujos de tráfico y contribuirá a embellecer este acceso a la ciudad mediante nuevos espacios ajardinados que pondrán en valor el entorno del Varadero y la entrada de poniente.

La presidenta ha subrayado además que la inversión de 7,7 millones de euros permitirá generar alrededor de 50 empleos directos una vez entre en funcionamiento y reportará a la Autoridad Portuaria unos ingresos superiores a los cinco millones de euros, que revertirán en nuevas inversiones para seguir modernizando las instalaciones portuarias

La actuación en detalle

‘Garajes Indalo’ prevé una inversión de 7,7 millones de euros en la ejecución del proyecto de servicios de alimentación y restauración en el Puerto de Almería sobre una parcela de 8.559 metros cuadrados de los que se construirán 5.236.

Así lo ha explicado Joaquín Monterreal, responsable legal de la empresa concesionaria, quien ha detallado que el restaurante tendrá una superficie de 350 metros cuadrados. Se trata de un local independiente (free standing) de una planta, que permite una mayor visibilidad y accesibilidad desde la vía pública, y está pensado para ofrecer un entorno cómodo y acogedor, favoreciendo la circulación peatonal y la integración con las áreas comunes del conjunto portuario.

Por su parte, la superficie de alimentación ocupará 4.886 metros cuadrados divididos en 2 plantas, la baja que albergará un aparcamiento y la primera planta la superficie de ventas y almacén.

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