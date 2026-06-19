El subdelegado anuncia una visita consensuada entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento a las obras del soterramiento el próximo lunes

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Rp subdelegado José María Martín balance datos paro
  • Martín subraya “el avance de los trabajos de las obras de integración del ferrocarril a su paso por la capital que cumplen los plazos previstos”

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha anunciado que el próximo lunes “se va a realizar una visita técnica a las obras de la integración del ferrocarril fase-2 a su paso por la capital”. Se trata de una visita, “consensuada entre todas las administraciones que forman parte de esta obra Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería y en la que participará el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández”.

Martín ha destacado que “las obras de integración ferroviaria en Almería supondrán un hito para la Alta Velocidad en esta región y los trabajos avanzan en cumplimiento de los plazos establecidos”.

La integración del ferrocarril en Almería canalizará la llegada de la alta velocidad a la ciudad, convirtiendo su estación en un nodo intermodal y reforzando la integración urbana del ferrocarril. También ha explicado que “esta actuación dará un impulso al desarrollo económico y social y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad laboral, suponiendo un antes y un después para la capital”.

Para finalizar, el subdelegado ha manifestado que “durante la visita conoceremos el estado actual de la obra” y ha expresado su confianza “en que otras actuaciones de envergadura que se realizan en la capital se desarrollen de igual forma, sin acumular atrasos ni ampliación de plazos”.

Más historias

ALMERÍA SOLSTICIO DE VERANO WELCOME SUMMER

Almería da la bienvenida al verano con una gran fiesta junto al mar que une ocio, deporte y astronomía

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
FALLO JURADO CONCURSO IDEAS BARRIO CONCURSO IDEAS BARRIO ALTO JURADO (1)

 ‘La ciudad naranja’ y ‘1050’, proyectos ganadores del concurso de ideas que marcará el futuro desarrollo residencial del Barrio Alto

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
campeonato Cartel Foodtrucks

Almería se prepara para la batalla gastronómica más divertida del verano con el festival ‘Bocata Wars’

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

ALMERÍA SOLSTICIO DE VERANO WELCOME SUMMER

Almería da la bienvenida al verano con una gran fiesta junto al mar que une ocio, deporte y astronomía

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
FALLO JURADO CONCURSO IDEAS BARRIO CONCURSO IDEAS BARRIO ALTO JURADO (1)

 ‘La ciudad naranja’ y ‘1050’, proyectos ganadores del concurso de ideas que marcará el futuro desarrollo residencial del Barrio Alto

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
campeonato Cartel Foodtrucks

Almería se prepara para la batalla gastronómica más divertida del verano con el festival ‘Bocata Wars’

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Diego Cruz con Soledad (2)

Diego Cruz acompaña a la asociación Eres de Pescadería en la clausura de sus cursos

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Visita Onduspan

Guillermo Casquet visita las obras de modernización y ampliación de la empresa Onduspan

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0