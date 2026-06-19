El subdelegado anuncia una visita consensuada entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento a las obras del soterramiento el próximo lunes

Martín subraya “el avance de los trabajos de las obras de integración del ferrocarril a su paso por la capital que cumplen los plazos previstos”

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha anunciado que el próximo lunes “se va a realizar una visita técnica a las obras de la integración del ferrocarril fase-2 a su paso por la capital”. Se trata de una visita, “consensuada entre todas las administraciones que forman parte de esta obra Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería y en la que participará el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández”.

Martín ha destacado que “las obras de integración ferroviaria en Almería supondrán un hito para la Alta Velocidad en esta región y los trabajos avanzan en cumplimiento de los plazos establecidos”.

La integración del ferrocarril en Almería canalizará la llegada de la alta velocidad a la ciudad, convirtiendo su estación en un nodo intermodal y reforzando la integración urbana del ferrocarril. También ha explicado que “esta actuación dará un impulso al desarrollo económico y social y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad laboral, suponiendo un antes y un después para la capital”.

Para finalizar, el subdelegado ha manifestado que “durante la visita conoceremos el estado actual de la obra” y ha expresado su confianza “en que otras actuaciones de envergadura que se realizan en la capital se desarrollen de igual forma, sin acumular atrasos ni ampliación de plazos”.

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