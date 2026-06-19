La Asociación Vocla ofrecerá un paseo lírico por ‘El Jardín de los Músicos’ el domingo en el Teatro Apolo

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Asociación VOCLA

El coro, la escuela coral y varios cantantes líricos de su academia celebrarán así el Día Europeo de la Música a partir de las 20.30 horas

El Coro Vocla –nombre que viene de fusionar los términos Voz, Ópera, Coro y Lírico de Almería), su escuela coral y varios cantantes líricos de su academia se subirán al escenario del Teatro Apolo el próximo domingo, 21 de junio, a las 20.30 horas, con el espectáculo titulado ‘El jardín de los músicos. Música y Escena’. Lo harán junto a un cuarteto de cuerda y un piano, para así celebrar el Día Europeo de la Música.

Se trata de una obra de teatro musicada y escrita para la ocasión que intercala teatro joven con grandes momentos de la ópera tradicional traducidos al español, dirigida para todos los públicos, fusionando distintas disciplinas artísticas bajo una cuidada puesta en escena.

Entre los cantantes participantes figuran Elena Gallardo, Cristian Díaz, María Cruz Calvo, Rocío Correa, Antonio Perales, Paula Brea y Emilio Martínez. La parte instrumental estará a cargo de Salvador Esteve, Eduardo Fernández-España, Clara García, Raquel Lozano y Adrián López.

El espectáculo contará además con las actuaciones de Elisa, Eneko, Isabella, Iune, Laura, Lola, Miguel, Paula, Ramiro y Román, así como con la participación del Coro Vocla y la Escuela Coral Vocla, que aportarán la dimensión coral a esta producción. La autoría y dirección teatral corresponden a Juanono Barceló, mientras que la dirección musical estará a cargo de Román Barceló.

La cita está organizada por la Asociación Vocla y cuenta con la colaboración de Cajamar y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería que cede el espacio. Las entradas – donativo tienen un precio de 10 euros, que irán destinados a apoyar la actividad cultural y artística de la asociación. Disponibles en https://almeriaculturaentradas.es/ y taquilla municipal del propio Apolo.

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