Tradicional Besapiés de Jesús Cautivo de Medinaceli de la Hermandad Sacramental del Prendimiento, celebrado en la Catedral de la Encarnación

La alcaldesa asiste al tradicional Besapiés de Jesús Cautivo de Medinaceli de la Hermandad del Prendimiento

La Catedral de la Encarnación está abierta todo el día para uno de los cultos más multitudinarios de la Cuaresma en la ciudad, al que se espera que asistan más de 12.000 personas

Como cada primer viernes del mes de marzo, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado en el tradicional Besapiés de Jesus Cautivo de Medinaceli de la Hermandad Sacramental del Prendimiento, celebrado en la Catedral de la Encarnación. Se trata de la cita más popular de la Cuaresma almeriense a la que cada año asisten más de 12.000 personas, cifra que en este 2026 se espera, como mínimo, repetir.

Y es que la Semana Santa de Almería ya se siente en la ciudad. Los preparativos empiezan a ser cada vez más visibles en las calles y en las Casas de Hermandad. Y ese sentimiento que envuelve al mundo cofrade ha podido notarse este viernes en la Catedral.

Como manda la tradición, la alcaldesa ha participado en esta jornada acompañada por los concejales del equipo de gobierno Eloísa Cabrera, Sacra Sánchez, Juan José Segura, Ana Trigueros y Amala Martín, así como del Hermano Mayor de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced, Carlos Mullor.

“Un año más, Almería está demostrando su fe, su esperanza y su pasión ante Jesús Cautivo de Medinaceli. Desde el Ayuntamiento esperamos que nos guíe en el camino y que este sea el punto de partida para una Semana Santa llena de vida, paz y amor en nuestras calles”, ha valorado la alcaldesa.

Posteriormente, Vázquez y el equipo de gobierno han asistido a la misa celebrada en la Catedral de la Encarnación en honor de Jesús Cautivo de Medinaceli, oficiada por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero.

La jornada ha comenzado a las 07.30 horas y se alargará, de forma ininterrumpida, hasta que pase el último devoto, previsiblemente en torno a las 22.00 horas. Este año, como novedad y con motivo del décimo aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, se ofrecerá un concierto de marchas en la Plaza de la Catedral a partir de las 19.00 horas.