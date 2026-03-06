El Gobierno andaluz dedica el 8M a la labor de madres, abuelas y bisabuelas en la lucha por la igualdad 

Aránzazu Martín preside el acto institucional del Día Internacional de la Mujer en Almería y señala que “Andalucía es hoy más igualitaria”

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido este viernes el acto que, organizado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ha tenido lugar en la sede de esta con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Han participado en el acto todas las delegadas y delegados territoriales y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), María del Mar Esparza, que ha sido la encargada de la lectura de la declaración institucional que fue aprobada en el pasado Consejo de Gobierno, en la que se deja claro el firme compromiso de la Junta de Andalucía para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, reforzando las políticas públicas que impulsen la conciliación, la corresponsabilidad y el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad.

Durante su intervención, la delegada ha recordado que el Día Internacional de la Mujer tiene su origen en la lucha de mujeres trabajadoras que reclamaban mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, indicando que “en Andalucía todos los días son 8 de marzo” porque “todos los días trabajamos por las mujeres andaluzas”. “Sin caer en triunfalismos ni en la autocomplacencia, Andalucía es hoy más igualitaria”, ha afirmado con rotundidad la delegada.

Ha apoyado esta afirmación con datos que indican que en Almería se avanza hacia la igualdad real entre hombre y mujeres. Entre ellos, el hecho de que con Juanma Moreno haya hoy en la provincia de Almería un 32,8% menos de mujeres paradas que cuando arrancó la legislatura; se hayan generado 22.296 empleos femeninos, siendo 150.824 las mujeres afiliadas a la Seguridad Social (un +17,3% más que en julio de 2022) o que su peso en el total de las afiliaciones haya crecido 1,5 puntos, alcanzando el 44,5% del total de las personas afiliadas.

Ha incidido Martín Moya en que la igualdad de género es transversal en toda la acción del Gobierno de Andaluz que “trabaja para que la igualdad real y efectiva no sea una utopía” y que, “aunque queda mucho por hacer, hemos avanzado y seguimos avanzando”. En esta línea, otros datos aportados señalan que Almería tiene 24.040 autónomas, 1.188 más que al inicio de esta legislatura y la tasa de paro femenina ha bajado en esta legislatura en casi 6 puntos, hasta los 15,41 puntos, una tasa que además es 2 puntos inferior a la media andaluza o que la tasa de empleo femenina en Almería ha subido en 1,7 puntos durante esta legislatura, hasta los 44,66 puntos.

Las mujeres que llevas dentro

Durante la intervención de la delegada se ha presentado el spot de la nueva edición de la campaña institucional que bajo el lema “Mujeres por bandera”, que este año incorpora el mensaje central “Las mujeres que llevas dentro”, ha elaborado el IAM. La campaña rinde homenaje a las mujeres andaluzas y pone en valor el legado colectivo que ha permitido avanzar en derechos, oportunidades y participación en todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, Martín ha indicado que la campaña parte de la idea esencial de que “cada mujer es heredera del esfuerzo y las conquistas de generaciones anteriores, que forman parte de su identidad y de su presente” y que se trata de un 8M “dedicado a madres, abuelas, bisabuelas y a todas las mujeres que han conseguido que las mujeres sean lo que quieran ser”.

También ha insistido en que el feminismo es “una bandera de toda la sociedad” y en que el Gobierno andaluz “trabaja por la igualdad real entre mujeres y hombres, unidos, sin politización”. “La igualdad de género es un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía y un principio transversal que guía la acción del Gobierno de Andalucía”, ha trasladado.

Posteriormente ha intervenido José Antonio Fernández Romero, socio del Centro de Participación Activa (CPA) de El Ejido, que ha disertado sobre la importancia del papel de la mujer en la sociedad, especialmente en generaciones anteriores. Asimismo, Dolores Moreno Santiago, usuaria del CPA de Mayores de Almería (II), ha realizado un reconocimiento a las mujeres mayores como pilar fundamental de la sociedad.

Asimismo, ha contado el evento con la tuna “La Chica de Oro”, que ha interpretado varias canciones al inicio y al cierre del acto. La agrupación está compuesta por 13 mujeres usuarias del CPA El Ejido, que dedican gran parte de su tiempo libre a aprender y ensayar canciones populares, manteniendo vivas las tradiciones.