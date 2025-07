“Hay que reivindicar la energía termosolar para la descarbonización de la industria”

El curso de verano ‘Almería, cuna del sol y de las energías renovables’ finaliza habiendo auspiciadoun encuentro entre el sector privado y el sector público, con una aproximación detallada a lo que hace “única” a la Plataforma Solar de Almería: “Es el centro de investigación en energía solar más grande del mundo y con más instalaciones específicas”

Ha llegado a término cumpliendo con las altas expectativas que se habían depositado en él. El Curso de Verano de la UAL titulado ‘Almería, cuna del sol y de las energías renovables’ ha ofrecido la oportunidad de que la empresa y la academia se encuentren y pongan en común sus inquietudes y objetivos en una temática en la que deben ir de la mano. De hecho, no hay dudas sobre que el factor clave es la investigación, junto a poder trasladar a la realidad social el conocimiento y los avances que genera. Por parte del sector privado han participado Naturgy, empresa patrocinadora del curso, EKKO GIS EnvironmentalSolutions y ASINAL, mientras que por parte pública han sumado la Plataforma Solar de Almería, la AEMET y las universidades de Almería, Navarra y Jaén. El balance final ha sido muy positivo.

Guillermo Zaragoza, profesor de Investigación de OPIs en el CIEMAT – Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y, actualmente director de la Plataforma Solar de Almería y del Living Lab‘Desalación Sostenible’, ha querido dar un mensaje de “puesta en valor de la PSA, que es el centro de investigación en energía solar más grande del mundo, con más de 40 años de aportaciones”. Ha añadido que “es una instalación considerada por la Comisión Europea como una gran instalación de investigación, también considerada por el gobierno español como una ICTS, instalación científico técnica singular”, que además es “única”, porque“no hay en el mundo ningún centro de investigación que tenga un número tan elevado de instalaciones específicas de energía solar y cubriendo todos los aspectos de la energía solar térmica de concentración”.

Como muestra, “las tecnologías que se han desarrollado y que se estudian en la Plataforma, la tecnología termosolar, que es clave en la transición energética, porque hablamos de una energía renovable que es síncrona y almacenable”.Más aún, “estos son todos los beneficios que supuestamente tiene la nuclear, por los que se está reivindicando la nuclear, pero los tiene la energía termosolar”, recordando Zaragoza que “España es líder mundial”. Los datos avalan: “Somos el país que más potencia instalada tiene, que más generación tiene, y el 80 % de las plantas que están construidas en el mundo tienen tecnología española, así que se puede decir que la termosolar es una energía española”. Hay motivos suficientes para “reivindicar el papel de la energía termosolar en el mundo de cara a la descarbonización del sector eléctrico y también del sector industrial”.

Ha explicado que “la termosolar se utiliza para calor de proceso en alguna industria” y ha recordado “el papel de la energía solar en los tratamientos de agua, ya sean de desalación o regeneración para su reutilización, algo también central de la actividades de la Plataforma Solar de Almería”. No en vano, es experto en estas temáticas de tanta relevancia, comoinvestigador principal de la unidad funcional ‘Desalación y Fotosíntesis’en el CIESOLy líder del Grupo de Expertos sobre Desalación de la plataforma europea del agua ‘WaterEurope’.Previamente coordinó el Grupo de Acción ‘RenewableEnergyDesalination’ de la EuropeanInnovationPartnershiponWater de la Comisión Europea, dando esta trayectoria testimonio de su reconocimiento internacional.

Ha separado la energía fotovoltaica, haciendo referencia a los paneles solares que proliferan en domicilios particulares,y la energía termosolar, pero proponiendo un equilibrio entre ambas: “La fotovoltaica es muy costosa de almacenar, aunque es muy barata de producir, y necesitasbaterías para usarla cuando más demanda hay, que es fuera de las horas de sol, y por eso no podemos dejar de lado latermosolar, porque una de sus característicasprecisamente es que se puede producir de noche, y es su valor, que puede almacenar el calor en sales fundidas para producir de noche”. Su reflexión al respecto es claro, “lo que habría que hacer es hibridar ambas”, insistiendo en que “el futuro debería ser de plantas fotovoltaicas cuando haya sol, y cuando no haya sol y no estén operando,echar mano del calor que hemos almacenado en las sales fundidas, utilizando la tecnologíatermosolar”.

Firme defensor de la divulgación científica, “tenemos un proyecto financiado por el Ministerio para actividades con estudiantes de ESO y Bachillerato y también tenemos el Centro de Visitantes para incluso turismo científico”, ha explicado textualmente que se va a más en ese sentido: “Queremos acercarnos mucho más a la sociedad, porque es muy importante que se conozca la importancia del centro y de las tecnologías que realizamos, y por supuesto que se nos diferencie en que no trabajamos en energía fotovoltaica”. En ese contexto, se ha felicitado de la oportunidad que supone este curso de verano: “Saca a la universidad de la esfera académica y la integra más en la sociedad y en la industria, siendo muy importante para los alumnos porque están en contacto con personas a las que no tendrían acceso de manera habitual”. En este caso se han reunido “empresas pequeñas y grandes e investigadores, que no necesariamente están en la universidad”, formando “un programa bastante completo”.