La Escuela del Mármol da a conocer su oferta formativa a jóvenes en el VI Encuentro de FP de Andalucía Oriental

El centro del SAE colabora con otras entidades educativas para mejorar la cualificación y la inserción laboral de su alumnado

La Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha participado en el VI Encuentro de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño de Andalucía Oriental organizado por el IES ‘Pedro Jiménez Montoya’ de Baza los días 15 y 16 de abril. Desde el stand del centro, personal técnico ha informado a los jóvenes asistentes sobre su oferta formativa y salidas profesionales, además de darles la oportunidad de conocer el uso artesanal y artístico de la piedra natural realizando grabados artesanales en pequeñas piezas de mármol.

El centro formativo del SAE ha acudido en varias ocasiones al encuentro bastetano, en el marco de su línea de trabajo colaborativo abierto con entidades educativas y de otra índole para enriquecer la formación que imparte e impulsar la inserción laboral de su alumnado, como ha explicado el director provincial del SAE y delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso. La presencia de la Escuela del Mármol de Fines en este encuentro permite difundir su oferta formativa para atraer a posibles alumnos y alumnas, generando sinergias entre las comarcas del Almanzora y Baza.

La Escuela del Mármol de Fines está desarrollando su programación formativa 2026-2027, que ha arrancado con un itinerario de la especialidad de ‘Operario/a de fábrica’ en el que 14 personas desempleadas están adquiriendo formación teórico-práctica que incluye estancias en empresas y formación en manejo de cargas, prevención de riesgos laborales y competencias para la búsqueda de empleo.

A este itinerario se suman los de ‘Programación y manejo de maquinaria de control numérico’ y ‘Manipulación de cargas con carretilla elevadora y puentes grúa’. Este último tiene plazo de solicitud para las 15 plazas disponibles abierto hasta el 15 de mayo. Conduce a obtener dos certificados de competencia (grado B) de nivel 1, consta de 80 horas lectivas y está previsto su inicio el 24 de junio de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar plaza de manera telemática en https://lajunta.es/6dzeo . También es posible acudir de forma presencial a la Escuela del Mármol de Fines, donde se informará sobre la presentación de la solicitud en los registros oficiales.

Los jóvenes asistentes al encuentro organizado por el instituto bastetano han podido conocer esta oferta formativa, que según ha explicado Amós García, se dirige a un total de 45 personas desempleadas y suma 1.066 horas lectivas.

La programación 2025-2026 de la Escuela del Mármol está finalizando su ejecución, impartiéndose actualmente una acción formativa de ‘Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional’, con 14 alumnos y alumnas. Han finalizado ya tres itinerarios formativos de ‘Operario/a de fábrica’, ‘Elaboración de piedra natural’ y ‘Programación y manejo de maquinaria de control numérico’.

Las personas interesadas en conocer la programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en sus acciones formativas pueden solicitar información en el correo electrónico escueladelmarmol.al.sae@juntadeandalucia.es, el teléfono 950034916 o en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo. También encontrarán información en la web del Servicio Andaluz de Empleo (https://lajunta.es/5h0cg ) y en la Oficina Virtual de la FPE (https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/).

El alumnado puede solicitar las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.

Participantes en el encuentro bastetano

El VI Encuentro de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño de Andalucía Oriental está organizado por el IES ‘Pedro Jiménez Montoya’. Han participado y colaborado los IES José de Mora, Alcrebite, La Sagra, Alquivira, Acci, Padre Poveda, Pedro Antonio de Alarcón y Guadalentín, así como los institutos almerienses IES Alto Almanzora, Juan Rubio Ortiz, José Marín y Rosa Navarro, así como las escuelas de arte de Huéscar y de Guadix. También la Escuela del Mármol de Fines, la Escuela Restaurante Las Canteras, UNED-Baza, la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar, la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, el CEP de Baza, el CADE de Baza, el Ayuntamiento de Baza, Excom-Habland y CEFUSA.

El encuentro ha incluido talleres sobre diversos ciclos formativos de FP y charlas acerca de la Formación Profesional como opción de futuro, así como la celebración del Día del Empresariado, con la ponencia de Manuel Urquiza, jefe de finca de Solebromino Agricultura Regenerativa.