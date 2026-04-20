La UAL celebra su XV Staff Week, un encuentro internacional para la innovación y la colaboración universitaria

Personal de Internacionalización de una treintena de países se reúnen en el campus almeriense para impulsar la colaboración académica, la digitalización y las nuevas estrategias en la gestión de proyectos educativos europeos

Con una agenda cargada de retos y oportunid.des, la Universidad de Almería (UAL) ha inaugurado este lunes la XV International Staff Week Durante los próximos cinco días, hasta el 24 de abril, el campus se transforma en un centro neurálgico de intercambio de conocimientos, acogiendo a profesionales de instituciones de todo el mundo para impulsar la modernización y la cooperación educativa.

El acto de apertura, que ha contado con la recepción oficial por parte de José Carlos Redondo, vicerrector de Proyección Internacional; Eduardo Orellana, vicegerente de la UAL y José Antonio Álvarez, director de secretariado de Movilidad Internacional, ha marca el inicio de cinco jornadas intensas, del 20 al 24 de abril, dedicadas al intercambio de buenas prácticas y al debate sobre los retos actuales de la educación superior.

“Es una semana que tiene muchas actividades y talleres para que los técnicos de internacionalización intercambien conocimientos y convivan entre ellos. Este personal de administración es uno de los engranajes más importantes en la proyección internacional. Son los que trabajan cada día y hacen posible que la movilidad exista en las universidades. Habrá talleres, conferencias magistrales y actividades culturales”, ha explicado el vicerrector de Proyección Internacional, José Carlos Redondo.

El programa de esta edición destaca por un enfoque vanguardista, poniendo especial énfasis en temas cruciales para el futuro de las instituciones, como la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión universitaria, el voluntariado internacional como pilar de la responsabilidad social y los desafíos en la implementación de proyectos Erasmus+ y de movilidad internacional (KA171).

La edición de este año subraya la proyección internacional de la UAL, contando con una representación de 55 participantes, llegados de 40 universidades de 30 países. De la zona Erasmus participan 15 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Serbia.

Del resto del mundo (países asociados) participa personal de universidades de Albania, Armenia, Brasil, Canadá, Iraq, Malasia, Montenegro, Mozambique, Nigeria, Túnez, Uruguay, Vietnam, Japón e India.

Tras la bienvenida, los participantes han comenzado a integrarse en las diversas sesiones de trabajo. La programación de esta edición destaca por su carácter técnico y práctico. Entre las actividades más esperadas, los asistentes participarán en conferencias clave como ‘La IA en la gestión’, una ponencia sobre el uso de la inteligencia artificial para optimizar la gestión universitaria, impartida por Antonio Jesús Fernández García; ‘Responsabilidad social’, una mesa de trabajo sobre el voluntariado internacional como motor de la internacionalización de la responsabilidad social en las universidades, a cargo de Liuva González García y ‘Gestión de Proyecto’, talleres especializados en la implementación de proyectos Erasmus+ 2021-2027, el uso de herramientas europeas (EWP, OLA, Beneficiary Module) y el intercambio de mejores prácticas en la gestión de proyectos educativos financiados por la Unión Europea.

La voz de los estudiantes también será protagonista a través de la mesa redonda ‘La movilidad a través de los ojos de los estudiantes’, que buscará ofrecer una perspectiva más humana y directa sobre las experiencias de intercambio.

Además de la carga académica, la agenda contempla una inmersión cultural diseñada para dar a conocer el patrimonio de la provincia, que incluye visitas al Parque Natural de Cabo de Gata, una jornada en el parque temático Oasys MiniHollywood y diversas actividades culturales y de folclore, cerrando la semana con la tradicional Feria de las Naciones.

Con esta nueva edición de la International Staff Week, la Universidad de Almería reafirma su posición como referente en la gestión de redes internacionales, apostando por una universidad más conectada, innovadora y global.