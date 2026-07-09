IU y Podemos Roquetas critican el rechazo a la red de refugios climáticos y exigen medidas reales contra el calor 

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar ha lamentado el rechazo en el pleno ordinario a sus mociones para crear una Red Municipal de Refugios Climáticos y aumento del número de fuentes con agua potable. El equipo de gobierno del Partido Popular desestimó la iniciativa argumentando que el municipio ya cuenta con espacios acondicionados y que se sigue trabajando en mejorar el sombreado y las fuentes públicas.

En declaraciones tras la finalización de la sesión plenaria, el portavoz de la confluencia, Zacarías Lekal, ha desmontado estas excusas. “Es un concepto curioso: el PP afirma que los edificios públicos ya sirven para guarecerse del sol, pero obvia que la mayoría cierran por las tardes, precisamente cuando el termómetro es más peligroso para la salud, así como los fines de semana, que el calor no descansa”, ha ironizado el edil. Lekal ha puesto como ejemplo el hall del Auditorio Municipal: “Es un espacio amplio y diáfano que sería ideal para colocar mesas y sillas plegables donde las familias descansen sin verse obligadas a consumir. Sin embargo, el PP lo mantiene cerrado”.

El concejal también ha pedido al Gobierno local que pise la calle. “Insisten en que en Roquetas hay fuentes suficientes, pero deben llevar un sistema de camuflaje porque los vecinos no las encuentran. Hay barriadas enteras donde caminar a media tarde es una experiencia extrema porque no hay dónde refrescarse”, ha señalado. Sobre la falta de sombra, ha recordado que “las familias llevan años esperando un mísero toldo en los parques mientras la masa verde cotiza a la baja”.

Frente a la negativa del equipo de gobierno basándose en supuestos criterios técnicos, Lekal ha defendido que proteger a la población requiere «imaginación, no grandes desembolsos». Además del uso de sillas plegables municipales para habilitar espacios diáfanos, ha puesto sobre la mesa alternativas comunitarias para las calles comerciales: “En otros municipios los vecinos tejen durante el invierno alegres toldos de ganchillo que exponen con orgullo en verano; se hace pueblo, se hace comunidad y el coste material es mínimo”.

Para concluir, Lekal ha invitado al alcalde a tomar nota de instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que han abierto sus espacios gratuitamente para cuidar de la gente frente al calor. “Roquetas no tiene ese edificio, pero sí tenemos los espacios públicos y el presupuesto para jugar con ideas similares si de verdad existiera el más mínimo interés político por cuidar de los roqueteros”, ha zanjado.

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