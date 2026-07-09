EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA INSTALARÁ EN LA PLAZA VIEJA UNA PANTALLA GIGANTE PARA VER EL PARTIDO ESPAÑA-BÉLGICA

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
CARTEL ESPAÑA-BÉLGICA MUNDIAL 2026

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo del encuentro de cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará mañana viernes, 10 de julio, a las 21.00 horas, a la Selección Española de Fútbol contra Bélgica, instalará una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución (Plaza Vieja) para que todos los aficionados que quieran seguir el partido de forma gratuita puedan hacerlo. La apertura de puertas será a las 20.00 horas hasta completar aforo. Porque mañana ‘Jugamos Todos’.

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