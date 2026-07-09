Obras en la autovía A-92 (T.T.M.M. de Viator y Pechina)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que, salvo causas de fuerza mayor, se va a continuar con las actuaciones en la autovía A-92 entre los PP.KK. 390+000 y 392+300 (T.T.M.M. de Viator y Pechina) en sentido creciente, por este motivo continuará cerrado el carril derecho hasta las 13:00 h del 24 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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