JARQUIL restaurará los grafitis históricos de los Refugios de la Guerra Civil de Almería

La constructora ha obtenido la máxima calificación técnica por su propuesta de intervención de urgencia para preservar estos valiosos testimonios del patrimonio almeriense.

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Delegación de Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, ha adjudicado a la empresa constructora JARQUIL el contrato para la ejecución de actuaciones urgentes de conservación-restauración en los Refugios de la Guerra Civil.

La intervención, impulsada por el Servicio de Promoción de la Ciudad, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y se centrará en la preservación de los grafitis históricos y otros elementos originales integrados en este espacio museístico, considerado de alto valor testimonial para la ciudad.

La propuesta presentada por JARQUIL ha destacado especialmente por su calidad técnica, recibiendo una valoración de «Sobresaliente» (55 de 60 puntos posibles) por parte de los expertos municipales. Dada la complejidad técnica de las actuaciones y la fragilidad del bien patrimonial, el informe técnico ha subrayado la idoneidad del proyecto de JARQUIL para frenar el deterioro de estos elementos.

Para Noemí Sánchez, Restauradora Jefe de JARQUIL, esta intervención es fundamental para la memoria colectiva de la ciudad: “Actuar en los Refugios de Almería supone un reto de una gran carga emocional y técnica. No solo trabajamos sobre muros, sino sobre los testimonios directos de quienes buscaron protección en ellos. Nuestra prioridad absoluta es la estabilización y conservación de estos grafitis históricos, aplicando criterios científicos que permitan detener su degradación y asegurar que este legado cultural permanezca legible y preservado para las futuras generaciones”.

El proyecto, coordinado por el Servicio de Promoción de la Ciudad, surge como una medida excepcional para evitar la progresión del deterioro en elementos que son únicos en su tipo. Al ser un espacio museístico de gran afluencia, la correcta conservación de sus muros y grafitis es vital para mantener la autenticidad de la experiencia cultural que ofrecen los Refugios. Con esta adjudicación, JARQUIL refuerza su posición como referente en la restauración de patrimonio histórico.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia, JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

JARQUIL cuenta con unos 600 trabajadores, aunque crea cerca de 3.000 empleos indirectos con sus 60 obras activas. Esta firma almeriense ha pasado de facturar 113 millones en 2022 a cerrar el año 2024 por encima de los 200 millones y espera cerrar este ejercicio con un crecimiento del 20%.