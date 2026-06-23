La Casa Consistorial luce desde hoy la bandera LGBTIQ+ con motivo de la Semana del Orgullo 

La alcaldesa y miembros del colectivo colocan la enseña en el balcón central para “reivindicar y normalizar que cada persona es libre de amar a quien quiera”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y miembros de diferentes asociaciones representativas del colectivo LGBTIQ+ han colgado este martes la bandera arcoíris en el balcón central de la Casa Consistorial que preside la plaza de la Constitución con motivo de la Semana del Orgullo para la que el Ayuntamiento ha preparado más de una quincena de actividades.

Acompañada por el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, y por representantes de las asociaciones Almería Diversidad, Marymontaña, Café Feminista, Fénix y Mujeres Siempre Libres, la alcaldesa ha recordado que “desde el Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando con un objetivo común con los colectivos como es la sensibilización y la defensa de sus derechos para tener una Almería mucho más inclusiva, que respete la convivencia, que respete los derechos que tiene cada uno a ser quien quiera ser y amar a quien quiera amar”.

“Actualmente, por desgracia, el colectivo sufre violencia y discriminación y por eso el Ayuntamiento tiene que reivindicar y visibilizar que los almerienses somos personas solidarias, somos personas que respetamos a los demás y que estamos con ellos”, ha añadido la alcaldesa, quien ha animado a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas estos días “y que tendrán su colofón en la Feria con la segunda edición de Orgullo de Feria”.

Por su parte, tanto Miguel Moya, presidente de la asociación Sindy Almería, como el empresario y diseñador de moda Sergi Regal han trasladado la “necesidad” de “normalizar que cada persona sea quien quiera ser y ame a quien quiera libremente”. “Ojalá que pronto lleguemos al momento en el que no tengamos que hacer ningún tipo de reivindicación porque tengamos una total y absoluta igualdad en derecho y en respeto hacia todas las personas”, han añadido.

Programación

Bajo el lema ‘Referentes de ayer, pilares de hoy’, el grueso de las actividades programadas con motivo de la Semana del Orgullo se están desarrollando entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio, aunque desde hace días se han estado celebrando varias citas previas.

Este martes 23 de junio se celebrará la fiesta de San Juan con Orgullo a la altura del Espigón de los Gatos, organizado por la asociación Almería Diversidad, a partir de las 18.30 horas.

El jueves 25 de junio habrá una gincana familiar por la diversidad, a partir de las 19.00 horas en la Avenida Federico García Lorca, a la altura del Kiosko 18 de julio, mientras que a las 20.30 horas en el Teatro Apolo se representará la obra teatral ‘7º planta’.

El viernes 26 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar una de las novedades de este año, que es la I Gala de la Cultura LGTBI+ Fénix Plus Almería, que se celebrará en el Teatro Apolo, y en la que se reconocerá a administraciones y personas que hacen posible que Almería sea cada vez más diversa.

Ya el sábado, día 27 de junio, se celebrará la Carrera de Tacones y Lanzamiento de Bolso y la gran Marcha del Orgullo LGTBI+, que partirá desde Puerta Purchena a partir de las 19.30 horas y que llegará al Parque de las Almadrabillas, donde se celebrará una gran fiesta con artistas invitadas.

Por último, cerrará la programación la manifestación del Orgullo Crítico, el domingo 28 de junio a partir de las 19.00 horas.

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