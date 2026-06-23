El Ayuntamiento exige “soluciones urgentes” a Endesa ante los reiterados cortes de suministro eléctrico

“Nos encontramos ante una realidad que no puede normalizarse”, afirma la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien no descarta impulsar las actuaciones sean necesarias en defensa de los intereses de los vecinos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha requerido urgentemente soluciones a la compañía eléctrica Endesa “ante las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico que, de forma cada vez más frecuente, están afectando a distintos barrios de la ciudad”.

Estos cortes de electricidad están generando “alarma social” en los barrios afectados, ya que “lejos de tratarse de incidencias puntuales, estas interrupciones se han convertido en un problema estructural que se repite verano tras verano, sin que hasta la fecha se haya dado una solución eficaz a la ciudadanía.

“Nos encontramos ante una realidad que no puede relativizarse ni reducirse a una mera cuestión técnica, ni mucho menos normalizarse. En pleno episodio de altas temperaturas, dejar sin suministro eléctrico a miles de vecinos supone condenarlos a soportar condiciones extremas en sus viviendas, sin posibilidad de utilizar sistemas básicos de ventilación o refrigeración, convirtiendo sus hogares en espacios insoportables”, afirma la alcaldesa.

“Pero el problema va más allá” -añade en el escrito remitido al director general territorial de Endesa para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Milla, Rafael Sánchez- porque “cada interrupción del suministro implica paralizar ascensores, comprometer la conservación de alimentos y medicamentos, alteración de la iluminación de la vía pública, interrumpir equipos esenciales y, lo que es más grave, afectar directamente a personas en situación de vulnerabilidad, como mayores, enfermos o menores. No se trata únicamente de un fallo en la red: se trata de una situación que impacta de manera directa en la salud, la seguridad y la dignidad de los vecinos”.

La regidora considera “inaceptable que en una ciudad como Almería, en crecimiento y con una demanda energética creciente, haya ciudadanos que vivan con la incertidumbre permanente de si tendrán o no acceso a un suministro eléctrico básico en momentos críticos. Esta situación no puede ni debe normalizarse, ni puede formar parte del día a día de determinados barrios”.

María del Mar Vázquez recuerda que las empresas distribuidoras “están obligadas a garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico”, por lo que exige a Endesa “una respuesta firme, inmediata, clara y a la altura de la gravedad de los hechos, así como un “informe detallado sobre el plan de inversiones previsto para la ciudad de Almería, incluyendo las actuaciones de refuerzo y modernización de la red, los plazos de ejecución y los recursos destinados, de manera que pueda garantizarse de forma efectiva la continuidad y calidad del suministro eléctrico de cara al presente y al futuro”.

El Ayuntamiento de Almería, concluye el escrito, manifiesta su disposición “a colaborar en todo aquello que facilite la mejora de las infraestructuras, pero no puede permanecer ajeno a una situación que está causando un perjuicio continuado a los vecinos”, por lo que, en el caso de continuar con los cortes, “nos veremos obligados a impulsar cuantas actuaciones sean necesarias en defensa de los intereses generales y de los ciudadanos”.

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