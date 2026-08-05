La Delegación Territorial de Empleo asesora a comercios para proteger a consumidores y comerciantes y evitar la competencia desleal

Amós García destaca que las actuaciones realizadas por la Inspección Comercial mejoran la competitividad del sector

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de Almería ha iniciado la campaña de inspección sobre la venta en el periodo de rebajas de verano de este año. Una actuación recogida en el Plan de Inspección Comercial de Andalucía “cuyo objetivo es proteger a las personas consumidoras, evitar la competencia desleal y mejorar la actividad y la competitividad del sector comercial”, ha explicado el delegado territorial, Amós García Hueso.

El responsable provincial de Empleo ha remarcado “la indudable aportación del comercio al empleo y el tejido empresarial provincial, que en Almería engloba actualmente a 4.500 empresas y más de 60.000 trabajadores. El comercio es un sector sostenible y cercano que dinamiza nuestros pueblos y ciudades y la economía tradicional, que acerca bienes y servicios y genera identidad”, ha señalado.

Las actuaciones informativas y de asesoramiento y las visitas de inspección a empresas comerciales realizadas durante el primer semestre de este año 2026 por el Servicio de Comercio de la delegación territorial han dado lugar a 89 expedientes y el levantamiento de 81 actas de inspección en la provincia.

Las inspecciones en establecimientos y ferias comerciales tienen como objetivo comprobar el cumplimiento de la normativa e informar a las personas comerciantes de los requisitos legales de su actividad para el desarrollo óptimo de la misma, en su beneficio y el de las personas consumidoras.

Para llevar a cabo esta labor de protección, el equipo de Inspección Comercial realiza durante todo el año una campaña general de información sobre normativa comercial, con especial hincapié en informar y asesorar a los comerciantes sobre horarios y actividades promocionales de venta, realizando una labor preventiva que evite posteriores sanciones. A esta se suman las campañas específicas de rebajas de verano e invierno, así como la comprobación de tiendas de conveniencia, ventas en liquidación, ferias de oportunidades, campañas sobre ventas promocionales ‘Black Friday’, ‘Mid season sales’ etc., y una campaña sobre venta a distancia (comercio electrónico).

Esta información se traslada a las asociaciones comerciales para que la difundan entre sus asociados, y se publica en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para que los comerciantes puedan hacer una evaluación previa y adaptarse a la normativa.

Rebajas

Las ventas en periodo de rebajas, definidas en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo), son aquellas en las que se ofrece a los consumidores una reducción de precios o condiciones especiales que suponen una minoración respecto a los precios habituales. La normativa establece requisitos específicos que deben respetarse, especialmente en cuanto a la información y publicidad de las ofertas.

Uno de los principales propósitos de la campaña inspectora en este período es evitar el menoscabo de los derechos y garantías de los consumidores, previniendo la posible confusión e indefensión que puedan generar las prácticas irregulares. Para lograrlo, la Inspección se centra en verificar, por ejemplo, que los establecimientos acogidos a las rebajas de verano indiquen con claridad las fechas de comienzo y final del periodo en la publicidad y la información ofrecida al público, así como comprobar que el precio rebajado de cada producto aparece junto al habitual, sin superponerlo.

Las labores de inspección también incluyen que en caso de que se realicen ventas en rebajas, saldos o liquidaciones simultáneamente en el mismo local, éstas aparezcan debidamente separadas y diferenciadas en los espacios dedicados a cada una. Los establecimientos deben disponer de existencias suficientes de productos idénticos para satisfacer la demanda creada en la oferta, en relación con la duración de la misma y la importancia que se le confiera en las campañas de publicidad. Tampoco se permite considerar «venta en rebajas» aquellos artículos deteriorados, adquiridos específicamente para esta finalidad, o que no estuvieran dispuestos para la venta al consumidor final con al menos un mes de antelación a la fecha de inicio del periodo.

Además de proteger los derechos del consumidor, la campaña de inspección de rebajas de verano tiene también un impacto directo y positivo en la mejora de la competitividad del sector comercial. Al garantizar que todos los comerciantes cumplan las mismas reglas se pretende evitar fraudes de ley y prácticas ilícitas que podrían generar una competencia desleal.

Aunque ya existe libertad para la fijación de los periodos de rebajas, éstas suelen concentrarse en los meses de julio y agosto. Por tanto, las visitas inspectoras a los establecimientos comerciales para la campaña de verano se llevarán a cabo en el periodo tradicional establecido, del 1 de julio al 31 de agosto.

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