La Guardia Civil de Albacete desarticula una organización criminal especializada en robos en sucursales bancarias y salones de juego

La operación “OTELLO” ha finalizado con la detención de 5 personas

Se han esclarecido 52 hechos delictivos cometidos en las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia

En uno de los registros se lograron recuperar más de 34.000 euros procedentes de uno de los últimos robos

Efectivos del Área de Delitos contra el Patrimonio, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, dentro del marco de la operación “OTELLO”, han detenido a 5 personas, de entre 39 y 52 años de edad, de nacionalidades serbia y española, como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos, hurto de placas de matrícula, falsedad documental, daños y pertenencia a organización criminal.

Investigaciones

La Guardia Civil inició las investigaciones en el mes de marzo de 2026, tras la comisión del robo cometido en una sucursal bancaria de la localidad albacetense de Ontur, donde sus autores, tras fracturar la puerta de acceso a la oficina bancaria, accedieron a su interior y, tras arrancar la caja fuerte de sus anclajes, la introdujeron en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas, apoderándose de más de 66.000 euros.

Las primeras pesquisas permitieron centrar la investigación en un grupo criminal asentado en la región de Murcia, cuyos integrantes presentaban una elevada movilidad geográfica y una clara especialización en este tipo de delitos. A partir de ese momento se diseñó un operativo dirigido a la identificación y detención de todos sus miembros, la localización de los inmuebles utilizados por la organización, así como la recuperación del dinero y de los efectos procedentes de los robos.

Grupo perfectamente organizado y modus operandi

La investigación permitió constatar que la organización actuaba con una estructura perfectamente definida y un claro reparto de funciones entre sus integrantes. Su actividad delictiva se centraba principalmente en el robo de cajas fuertes de entidades bancarias y de máquinas de cambio de salones de juego.

Para cometer los robos, fracturaban previamente los accesos a los establecimientos y, una vez en el interior, utilizaban herramientas hidráulicas para abrir o arrancar las cajas fuertes de sus anclajes. Cuando las dimensiones o el peso lo permitían, las trasladaban completas hasta lugares apartados donde procedían a su apertura con mayor tranquilidad.

Con el fin de dificultar su identificación, los integrantes de la organización extremaban las medidas de seguridad. Actuaban completamente encapuchados, utilizaban guantes para evitar dejar vestigios y vestían prendas oscuras. Además, empleaban vehículos de alta gama previamente sustraídos, a los que colocaban placas de matrícula falsificadas o sustraídas de otros vehículos de similares características.

La organización también disponía de inmuebles utilizados como «nidos», donde ocultaban los vehículos sustraídos, las herramientas y el resto del material empleado en los robos. Desde estos lugares planificaban los desplazamientos hasta los objetivos seleccionados y, tras cometer los hechos, regresaban para ocultar nuevamente los vehículos, repartirse el botín y eliminar cualquier vestigio que pudiera comprometer su identificación.

Durante toda la investigación quedó patente el elevado grado de planificación de la organización y las importantes medidas de seguridad adoptadas por sus integrantes para dificultar la acción policial, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones y reuniones.

Registros y efectos intervenidos

Durante los seis registros, realizados durante la fase de explotación de la operación policial, la Guardia Civil logró recuperarmás de 34.000 euros, procedentes del último robo realizado por los detenidos, interviniéndose además los siguientes efectos:

2 vehículos de alta gama, utilizados para la comisión de los ilícitos penales.

3 permisos de conducción falsificados, en los cuales figuraban fotografías de varios de los detenidos.

Numerosos equipos de transmisiones como walkie-talkies e inhibidores de frecuencia)

Material de protección y ocultación personal comoguantes, pasamontañas, gorras, camisetas de color oscuro y linternas para fijar en la cabeza.

Herramientas diversas como una pinza hidráulica, una radial, cizallas, destornilladores, llaves inglesas, patas de cabra, mazas, hachas o cortafríos.

52 hechos delictivos esclarecidos y 9 provincias afectadas

A la organización desarticulada se le atribuyen 52 ilícitos penales, entre ellos 11 robos con fuerza en sucursales bancarias (7 consumados y 4 intentados), 15 robos con fuerza en salones de juego (9 consumados y 6 intentados), 2 robos con fuerza en concesionarios de vehículos, 2 delitos de sustracciones de vehículo a motor, 6 hurtos de placas de matrícula, 15 delitos de falsificación de documentosy otro de pertenencia a organización criminal.

Todos estos delitos esclarecidos por la Guardia Civil tuvieron lugar, 12 de ellos en laprovincia deAlbacete, 6 en la deAlicante, 11 en la de Almería, 2 en la de Ciudad Real, 5 en la de Cuenca, 7 en la de Granada, 3 en la de Jaén, 3 en la de Murcia y2 en la de Valencia.

Personal interviniente

En las distintas fases de la operación “OTELLO” han intervenido efectivosde la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, que contaron con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la misma Comandancia.

Diligencias / detenidos

Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicialde la Benemérita albaceteña, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Hellín, decretando el ingreso en prisión de la totalidad de detenidos de la organización desmantelada.

A disposición de los medios de comunicación que lo deseen, existe un video sobre la operación “OTELLO”, disponible en el siguiente enlace: https://shorturl.at/5mv3L

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