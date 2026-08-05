La Policía Nacional en Almería detiene al patrón de una patera rescatada con diez personas a bordo

Lucha contra las redes de inmigración irregular

La embarcación había partido desde Argelia y permaneció aproximadamente 18 horas en el mar

El detenido se encargaba del pilotaje, la orientación y el repostaje durante la travesía

La patera, de apenas cinco metros de eslora, contaba con un motor insuficiente para el número de personas transportadas

La Policía Nacional en Almería ha detenido a un varón como presunto responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras ser identificado como el patrón de una embarcación tipo patera que había partido desde las costas de Argelia con diez personas a bordo.

La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales —UCRIF—, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería.

Los hechos se iniciaron durante la mañana del pasado 2 de agosto, cuando la Sala Operativa CIMACC 091 recibió una comunicación informando de la localización en alta mar de una embarcación ocupada por diez migrantes, todos ellos mayores de edad y aparentemente en buen estado de salud.

Los integrantes de la patera fueron rescatados por el Servicio Marítimo y trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ubicado en el puerto de Almería. Allí fueron asistidos inicialmente por personal de Cruz Roja y posteriormente atendidos por agentes de la Policía Nacional, que realizaron las actuaciones legalmente previstas.

A partir de ese momento, los investigadores especializados iniciaron las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se había producido la travesía, determinar el punto de partida de la embarcación e identificar a las personas responsables de su organización y pilotaje.

La investigación permitió identificar a uno de los ocupantes como la persona encargada de gobernar la embarcación durante el trayecto. El investigado habría asumido el pilotaje, la orientación mediante una brújula y las tareas de repostaje necesarias para alcanzar las costas españolas.

Según las pesquisas policiales, la travesía tuvo una duración aproximada de 18 horas y habría sido organizada con una finalidad económica por una estructura criminal asentada en Argelia dedicada a favorecer la entrada irregular de personas en territorio español.

Las condiciones de la navegación supusieron un grave riesgo para la vida y la integridad de los ocupantes, debido a las reducidas dimensiones de la embarcación, la duración del trayecto y la insuficiencia de los medios empleados para una travesía de estas características.

La patera utilizada era una embarcación de fibra, de aproximadamente cinco metros de eslora y un metro y medio de manga. Estaba equipada con un motor de 40 caballos de potencia, considerado insuficiente para transportar con seguridad al número de personas que viajaban a bordo.

Como resultado de las actuaciones, la Policía Nacional procedió a la detención del patrón, pasando a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 5 de la capital almeriense en funciones de guardia.

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