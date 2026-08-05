La Guardia Civil detiene en Escullar a dos personas por un robo en interior de una vivienda utilizando un arma de fuego

Los asaltantes (5 personas) golpearon y maniataron a la victima

Los autores, sustrajeron objetos de gran valor y dinero en efectivo

En el marco de la operación “FIÑOLO”,la Guardia Civil de la Comandancia de Almeríaha detenido a dos de los asaltantes que, haciendo uso de un arma de fuego, entraron en una viviendade la localidad de Escullar y sustrajeron diversos objetos de gran valor ydinero en efectivo.

La Operación “FIÑOLO” se inicia en abril, cuando la Guardia Civil de la Comandancia de Almería tiene conocimiento de que, en una vivienda de la localidad de Escullar, tras llamar a la puerta y abrir la víctima, a la que causaron lesiones, cinco personas accedieron al interior y haciendo uso de un arma de fuego, la maniataron y sustrajeron diversos objetos de gran valor y dinero en efectivo.

El personal de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se hace cargo de la investigación, inspeccionaron el lugar y reunieron todos los indicios disponibles que permitieron tras su análisis minucioso, llevar a cabo la reconstrucción de los hechos.

La reconstrucción de los de los hechos y diferentes gestiones investigadoras llevadas a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, permitieron, a principios del pasado mes de julio, localización, detención y puesta a disposición judicial de dos de los asaltantes, quedando la investigación abierta sin descartar nuevas detenciones.

La colaboración ciudadana siempre es de gran ayuda para el conocimiento y esclarecimiento de los hechos, por lo que se agradece contactar inmediatamente con la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, la web www.guardiacivil.es o la aplicación “Alertcops”

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