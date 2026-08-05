La Policía Nacional desmantela en Berja una plantación con 1.500 plantas de marihuana

La instalación se encontraba oculta en el interior de una vivienda adosada de la barriada de El Cerrillo

Una persona ha sido detenida por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico

La Policía Nacional en El Ejido ha desmantelado, en el marco de la Operación Conejo, una plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda situada en la barriada de El Cerrillo, en el término municipal de Berja.

La investigación fue desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de El Ejido, después de que los agentes recibieran información sobre la posible utilización del inmueble para el cultivo intensivo de marihuana.

Durante la entrada y registro, realizada en la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de El Ejido, los agentes localizaron en el interior del inmueble un total de 1.500 plantas de marihuana.

La vivienda había sido completamente acondicionada para favorecer el crecimiento acelerado de las plantas y maximizar la producción de la sustancia estupefaciente. Para ello, contaba con un complejo sistema de iluminación, ventilación, climatización y control de la humedad, por ello, además de las plantas, los agentes intervinieron multitud de paneles de iluminación LED, máquinas de aire acondicionado, unidades interiores tipo split así como extractores de aire.

De igual modo se pudo comprobar que la instalación se abastecía mediante una conexión fraudulenta a la red de suministro eléctrico, necesaria para soportar el elevado consumo generado por los sistemas utilizados en el cultivo.

La operación concluyó con la detención de una persona como responsable de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, siendo puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de la ciudad de Berja.

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