La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en Roquetas de Mar

§ La Policía Nacional libera a dos víctimas que fueron captadas en sus países de origen y trasladadas a España para ejercer la prostitución bajo coacciones

§ Seis personas han sido detenidas por trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y otros delitos conexos, ingresando cuatro de ellos en prisión provisional

§ Los agentes practicaron dos registros simultáneos e intervinieron documentación, justificantes de envíos de dinero, cocaína, teléfonos móviles y dinero en efectivo

La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar a seis personas —dos hombres y cuatro mujeres— como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A los arrestados se les atribuyen, en distinto grado de participación, delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.



La investigación se inició tras la declaración de una mujer que manifestó haber sido captada en su país de origen, trasladada a España y explotada sexualmente en un piso de Roquetas de Mar utilizado para el ejercicio de la prostitución.



La información obtenida por el Grupo UCRIF de Santander permitió abrir una de las principales líneas de investigación. Posteriormente, una segunda denuncia recibida desde Valencia condujo a la localización de otra mujer que presuntamente permanecía retenida y era obligada a ejercer la prostitución.



Las actuaciones fueron dirigidas en la provincia por el Grupo II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales —UCRIF— de la Comisaría Provincial de Almería, en comunicación directa con los grupos UCRIF de Santander y Valencia.



La fase operativa se desarrolló el día 2 de junio con la práctica simultánea de dos entradas y registros en sendos domicilios de Roquetas de Mar. El dispositivo contó también con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción —UPR—, que se encargó de las entradas y estableció el perímetro de seguridad durante las intervenciones.



En los registros, los agentes intervinieron documentación relacionada con la investigación, numerosos justificantes de envíos de dinero, libretas con anotaciones presuntamente vinculadas a la actividad delictiva, cocaína en diversos formatos, una balanza de precisión, 540 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y numerosos blísteres de sildenafilo cuya procedencia se investiga.



Cuatro de los arrestados están además investigados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instrucción de Almería, Plaza número 3, que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.

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