La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en Roquetas de Mar

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Policia Nacional en Roquetas de Mar OP. ALTAMIRA PARA ENVIAR

 

§   La Policía Nacional libera a dos víctimas que fueron captadas en sus países de origen y trasladadas a España para ejercer la prostitución bajo coacciones

 

§   Seis personas han sido detenidas por trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y otros delitos conexos, ingresando cuatro de ellos en prisión provisional

 

§   Los agentes practicaron dos registros simultáneos e intervinieron documentación, justificantes de envíos de dinero, cocaína, teléfonos móviles y dinero en efectivo

 

La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar a seis personas —dos hombres y cuatro mujeres— como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A los arrestados se les atribuyen, en distinto grado de participación, delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.


La investigación se inició tras la declaración de una mujer que manifestó haber sido captada en su país de origen, trasladada a España y explotada sexualmente en un piso de Roquetas de Mar utilizado para el ejercicio de la prostitución.


La información obtenida por el Grupo UCRIF de Santander permitió abrir una de las principales líneas de investigación. Posteriormente, una segunda denuncia recibida desde Valencia condujo a la localización de otra mujer que presuntamente permanecía retenida y era obligada a ejercer la prostitución.


Las actuaciones fueron dirigidas en la provincia por el Grupo II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales —UCRIF— de la Comisaría Provincial de Almería, en comunicación directa con los grupos UCRIF de Santander y Valencia.


La fase operativa se desarrolló el día 2 de junio con la práctica simultánea de dos entradas y registros en sendos domicilios de Roquetas de Mar. El dispositivo contó también con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción —UPR—, que se encargó de las entradas y estableció el perímetro de seguridad durante las intervenciones.


En los registros, los agentes intervinieron documentación relacionada con la investigación, numerosos justificantes de envíos de dinero, libretas con anotaciones presuntamente vinculadas a la actividad delictiva, cocaína en diversos formatos, una balanza de precisión, 540 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y numerosos blísteres de sildenafilo cuya procedencia se investiga.


Cuatro de los arrestados están además investigados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instrucción de Almería, Plaza número 3, que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.

Más historias

Guardia Civil ha llevado a cabo en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar

La Guardia Civil detiene a 9 personas, recupera 8 vehículos sustraídos y esclarece 22 delitos en Roquetas de Mar  

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Guardia Civil menor en Mojacar

La Guardia Civil investiga a un menor por conducir sin permiso de conducción mientras viajaba con su madre y otro familiar

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
Screenshot

La Policía Nacional rescata del mar y detiene a un hombre que agredió sexualmente a una mujer en un estacionamiento de caravanas en Almería

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Jornada Horticultura en invernadero Palmerillas (2)

Expertos en divorcios debaten en Almería sobre el boicot al régimen de visitas y los riesgos sucesorios tras la separación

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Controlado el incendio declarado en el entorno del Camping de Benínar

Un incendio declarado esta mañana de jueves en el entorno del Camping de Benínar ha quedado controlado a mediodía tras la rápida intervención de los servicios de emergencia y extinción

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Centro de Salud de Pulpí

Sanidad declara área en alerta por virus del Nilo occidental el municipio almeriense de Pulpí

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
CSIF acompañará a los más de 21.300 aspirantes

CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
La Junta invierte 8,3 millones en tecnología y equipamiento 1

CSIF consigue que todos los días de la semana sean teletrabajables en la Administración General de la Junta de Andalucía y no se menoscabe el derecho por el disfrute de permisos, vacaciones, licencias y festivos

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0