Los ingresos públicos locales de la provincia de Granada ya pueden abonarse en toda la red de Correos

· El acuerdo firmado entre Correos y el Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada busca facilitar la vida de la ciudadanía mediante el uso de la red postal como canal de acceso a servicios públicos

· Con Correos Pay, las deudas tributarias y otras de derecho público municipales pueden abonarse de forma cómoda y con amplios horarios, tanto en oficinas de Correos como a través del reparto rural, gracias al giro postal electrónico

El Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada y Correos han firmado un acuerdo de colaboración que permite a la ciudadanía abonar los impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público municipales delegados al ente provincial, a través de la red postal, tanto en oficinas como mediante el reparto rural.

La formalización del acuerdo ha tenido lugar en un acto celebrado en la propia Diputación de Granada, con la participación de la vicepresidenta del Servicio Provincial Tributario, Ana María Molina Gálvez, y el director gerente de Negocio Minorista y Servicios de Correos, José Miguel López de Manuel, acompañados por representantes y personas responsables de ambas entidades.

Gracias a la adhesión al servicio Correos Pay, que opera mediante giro postal electrónico, los pagos pueden realizarse de forma ágil, cómoda y con amplios horarios, desde cualquiera de las casi 2.400 oficinas de Correos en España, incluyendo las 43 ubicadas en la provincia de Granada.

El servicio, prestado a través del giro postal electrónico, tendrá un coste para el usuario independientemente de la deuda, que será el estipulado por Correos en sus tarifas, actualmente de 1,95 euros.

Además, Correos Pay también está disponible en el ámbito rural a través de los casi 6.000 carteros y carteras rurales, 147 en la provincia de Granada, que gestionan los pagos mediante dispositivos PDA, acercando el servicio a zonas con menor acceso a trámites presenciales.

Con esta iniciativa, alineada con la Agenda 2030 (ODS 17), Correos y el organismo provincial refuerzan su compromiso con la mejora de los servicios públicos, facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias y contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico, tanto en entornos urbanos como rurales.

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