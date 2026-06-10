Ramón Fernández-Pacheco destaca la economía azul como “uno de los grandes motores de futuro de Andalucía”

El consejero en funciones subraya en los VII Premios PROA que la comunidad cuenta con una hoja de ruta dotada con más de 216M€

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este martes en Motril (Granada) en la gala de entrega de los VII Premios PROA, organizados por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, donde ha reivindicado la economía azul como “uno de los grandes motores de futuro de Andalucía” y ha destacado el potencial de un sector que ya genera cerca de 300.000 empleos y agrupa a más de 35.000 empresas vinculadas al mar.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía y ha agradecido su colaboración permanente con la Junta para impulsar el desarrollo de la primera Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible (EA2), dotada con más de 216 millones de euros hasta 2028.

“El mar debía ocupar el lugar que merece dentro del futuro económico de Andalucía”, ha afirmado el consejero en funciones, quien ha destacado que la EA2 constituye hoy la hoja de ruta del Gobierno andaluz para seguir desarrollando todo el potencial del sector desde la sostenibilidad.

Fernández-Pacheco ha recordado que Andalucía dispone de cerca de mil kilómetros de litoral y reúne las condiciones necesarias para seguir liderando el crecimiento de las actividades vinculadas al mar y a la costa.

“La economía azul es mucho más que pesca o turismo. También es logística, transporte, innovación, biotecnología, formación, investigación y conocimiento. En definitiva, hablamos de cualquier actividad capaz de generar riqueza y empleo desde el mar y la costa bajo la premisa de la sostenibilidad”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el éxito de la estrategia andaluza radica en la colaboración entre administraciones, empresas, universidades, centros de investigación y agentes económicos y sociales.

Por su parte, el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier I. Noriega Hernández, ha señalado que “los Premios PROA representan el reconocimiento al esfuerzo de empresas, centros de investigación, universidades y profesionales que trabajan cada día para construir una Economía Azul mejor, cuyo talento y resultados nos hacen ser una referencia en el Sur de Europa”.

Reconocimiento al talento azul andaluz

Durante la gala se ha reconocido la trayectoria y contribución de empresas, instituciones y profesionales que representan la diversidad y el potencial de la economía azul andaluza.

En esta séptima edición de los Premios PROA han sido distinguidos Nautilus Dragados Sostenibles, en la categoría de Nueva Empresa; Mariscos Rodríguez, Premio a la Excelencia Empresarial Marítimo-Marina; Javier Benavente González y el equipo impulsor del Grado SeaBluE de la Universidad de Cádiz, Premio Conocimiento Azul; el Centro de Buceo de Benalmádena-Instituto Andaluz de Buceo Profesional, Premio Responsabilidad Social; Ignacio Álvarez-Ossorio, Premio Horizonte Azul; Biorizon Biotech, Premio Sostenibilidad, Medio Ambiente y Naturaleza; la Autoridad Portuaria de Málaga, Premio Impulsa Territorio; la Región de Liguria (Italia), Premio Internacional; el Museo Marítimo Torre del Oro, Premio Seguridad y Defensa; Esther Molina, gerente de Suncruise Andalucía, Premio Turismo Azul; y la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, Premio Redes.

El consejero en funciones ha felicitado a todos los galardonados y ha asegurado que representan “la mejor expresión del talento, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad que caracterizan a la economía azul andaluza”.

“La economía azul sois vosotros. Sois quienes innováis, quienes investigáis, quienes invertís, quienes generáis empleo, quienes protegéis nuestros mares y quienes abrís nuevas oportunidades para Andalucía”, ha concluido Fernández-Pacheco.

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