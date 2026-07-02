Las bibliotecas municipales también son para el verano: cuentacuentos, talleres y actividades familiares en julio y agosto

El Área de Cultura programa propuestas gratuitas en la Biblioteca Central y las sucursales de Los Ángeles, El Alquián, La Chanca y Cabo de Gata

El Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy la programación de verano de la Red Municipal de Bibliotecas, una agenda de actividades que se desarrollará durante los meses de julio y agosto con el objetivo de convertir las bibliotecas en espacios de encuentro, aprendizaje, creatividad y ocio para toda la familia, como viene realizando durante todo el año, como ha señalado el concejal delegado del Área, Diego Cruz. Como es habitual, la programación llegará de forma descentralizada a la Biblioteca Central José María Artero y a las bibliotecas de Los Ángeles, El Alquián, La Chanca y Cabo de Gata.

Durante la presentación, Cruz ha destacado que, “igual que la programación estival del Ayuntamiento invita a disfrutar de las calles y espacios al aire libre con ‘Te Falta Calle’, el Teatro Apolo, el Auditorio Maestro Padilla o las bibliotecas municipales continuarán recibiendo actividades durante el verano”. Llevándolo a un símil literario, “si Fernando Fernán Gómez decía en su obra de teatro que ‘las bicicletas son para el verano’, nosotros podemos decir que ‘las bibliotecas también son para el verano’”, ha apuntado”, poniendo en valor su papel como espacios vivos donde, además de los libros, tienen cabida la imaginación, el juego, el arte y el descubrimiento.

La programación incluye sesiones de bebecuentos dirigidas a los más pequeños, que se celebrarán el 7 de julio y el 4 de agosto en la Biblioteca Central con ‘Los tres cerditos’ y ‘Moa la boa’, respectivamente.

También habrá cuentacuentos repartidos por las distintas bibliotecas de la red: el 8 de julio en Los Ángeles; el 15 de julio en La Chanca; el 21 de julio en la Biblioteca Central y en Cabo de Gata; el 5 de agosto en El Alquián; el 11 de agosto en la Biblioteca Central y el 13 de agosto en Cabo de Gata. En varias de estas actividades participarán autores invitados, como en ‘Willy no busca trufas’ con Lady Majareta el 21 de julio en Cabo de Gata, ofreciendo a los niños y niñas la oportunidad de conocer de cerca el proceso creativo de una historia.

La oferta estival se completa con talleres creativos como ‘Pintamos abanicos’, programado para el 9 de julio en Cabo de Gata, el 15 de julio en El Alquián, el 29 de julio en la Biblioteca Central, el 6 de agosto en Los Ángeles y el 12 de agosto en La Chanca, así como el taller ‘Diseñamos peonzas’, previsto para el 19 de agosto en la Biblioteca Central.

Además, como avance de la programación de septiembre, se ha anunciado la celebración de una charla abierta al público sobre bienestar emocional y ansiedad, impartida por Carmen Moreno Rodríguez. La conferencia tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, a las 11.30 horas, en la Biblioteca Central José María Artero y forma parte de la apuesta de las bibliotecas municipales por ofrecer actividades que fomenten el aprendizaje y el crecimiento personal en todas las etapas de la vida.

Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo. En aquellas que requieran inscripción previa, las reservas podrán realizarse a través de la página web bibliotecaspublicas.es/almeria, donde también está disponible toda la programación actualizada.

Proyecto «Entre muros y memorias»

Durante la presentación también se ha recordado que continúa abierto el proyecto ‘Entre muros y memorias’, una iniciativa impulsada para recuperar y preservar la memoria histórica de la Biblioteca Central y el legado del arquitecto Guillermo Langle. Una iniciativa con la que el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a colaborar en la futura exposición permanente dedicada al edificio y a su creador mediante la aportación de fotografías antiguas y actuales, documentos, planos, programas, recortes de prensa y, especialmente, recuerdos y testimonios personales relacionados con el edificio que hoy es biblioteca.

Las personas interesadas pueden participar a través del formulario disponible en la página web de la Red Municipal, enviando el material por correo electrónico o acudiendo directamente a la Biblioteca Central, donde el personal se encargará de digitalizar los documentos y garantizar la devolución de los originales.

Diego Cruz ha vuelto a agradecer el trabajo de todo el equipo de la Red Municipal de Bibliotecas, “cuyo esfuerzo permite seguir consolidando estos espacios como referentes culturales abiertos, innovadores y cercanos”, y ha invitado a todos los almerienses a disfrutar durante el verano de la programación preparada en las distintas bibliotecas municipales.

Visita de bibliotecarios de Bulgaria

La Biblioteca Central José María Artero ha recibido hoy una visita muy especial, con un equipo de profesionales bibliotecarios tanto de la Biblioteca Nacional de Bulgaria como de la biblioteca de la localidad de Veliko Tárnovo, tercera más grande del país, presentes esta semana en Almería con un proyecto de Erasmus Plus.

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