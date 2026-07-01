Miski Liu Suria

Observa, no absorbas. Es mucho más fácil desenvolverse en la vida si sigues esa estrategia.

Todo sale a la superficie

Obtención de pruebas

Cruzando el ecuador de 2026

Actualizando el sistema operativo

Desplome del viejo orden mundial

Renacimiento hacia un nuevo mundo

Todo está saliendo a la superficie: todo aquello con lo que nadie quiere lidiar, mientras que el colectivo tridimensional sigue estando turbulento, según Drue86. Hemos cruzado el ecuador del año 2026 con otra explosión en la resonancia Schumann, junto con una tormenta solar. El éter está muy potente ahora mismo, mientras la matrix atraviesa una dimensión desconocida.

Mercurio retrógrado añade más fallos a un sistema ya defectuoso, y el viento solar sigue expulsando radiación en todas las direcciones, constituido por protones principalmente. Así que, mientras sucede todo a la vez, lo mejor es mantener la calma y la serenidad. Descansa cuando lo necesites y escucha a tu cuerpo. Todavía estamos en medio de una intensa actualización del sistema operativo humano.

La tormenta continuará su avance. El viaje se volverá más accidentado. Se intensificará la emoción, se desbloquearán los recursos y continuará su involución el viejo sistema. La tierra seguirá purificándose y transformándose, y se manifestarán acontecimientos nunca antes vistos. La gente vivirá en la línea temporal del destino a la que está magnetizada.

La siguiente fase es la que muchos hemos esperado, pero no podemos quedarnos estancados en la espera, pues eso sólo genera más espera. El que espera, desespera. Debemos mantenernos en estado de fluidez, aunque eso signifique descansar profundamente porque nuestro cuerpo lo necesita. Tu única tarea es mantener tu mente, cuerpo y espíritu en óptimas condiciones. Todo lo demás se alineará y se atraerá hacia ti para que cumplas tu parte de la misión.

Están aumentando su poder las semillas estelares y los portadores de luz para lograr un mayor impacto en el plano físico. Todo se basa en el libre albedrío; lo que hagamos con él depende de nosotros. Muchos de ustedes se adentrarán en el trabajo de campo. Todos estamos siendo preparados, con diferentes habilidades y talentos, para cumplir con nuestro propósito. Este entusiasmo no implica un trabajo físico agotador. Para algunos, es puramente energético.

Ésta es una producción enorme con muchos elementos en movimiento, demasiados para explicarlos con palabras. Así que mantente en el corazón. No hay necesidad de entrar en la mente y empezar a pensar demasiado en los detalles o en cómo se desarrollarán las cosas.

Abandona la idea de que debes saber cómo funcionarán las cosas. Confía en que la suprema inteligencia infinita del éter, la Fuente Divina que trasciende la comprensión de nuestra mente limitada. Funcionamos como nodos de esta fuente de energía inagotable e infinita.

NOTICIAS DEL RESETEO

Han comenzado los despidos del lado oscuro, según Mr. Pool . Esas no son sus palabras. Es una cita textual del nuevo director de Inteligencia, Bill Pulte . Despedidos cientos de funcionarios de inteligencia de dieciocho agencias. La purga ha comenzado. Todo va a salir a la luz.https://i.fixupx.com/i/status/2069534389172916301https://sunnysjournal.com/2026/06/25/the-deep-state-firings-have-begun-mr-pool/

. Esas no son sus palabras. Es una cita textual del nuevo director de Inteligencia, . Despedidos cientos de funcionarios de inteligencia de dieciocho agencias. La purga ha comenzado. Todo va a salir a la luz.https://i.fixupx.com/i/status/2069534389172916301https://sunnysjournal.com/2026/06/25/the-deep-state-firings-have-begun-mr-pool/ Bill Pulte acaba de asumir el cargo de director de Inteligencia. En sus primeras 72 horas, despidió a seis funcionarios designados políticamente y destituyó a decenas de funcionarios de carrera, según Mr. Pool . Lo que los medios no contarán es que esto es sólo el principio. Observa los despidos, las desclasificaciones y las detenciones. Se está intensificando la tormenta.https://sunnysjournal.com/2026/06/27/pultes-purge-continues-mr-pool/

acaba de asumir el cargo de director de Inteligencia. En sus primeras 72 horas, despidió a seis funcionarios designados políticamente y destituyó a decenas de funcionarios de carrera, según . Lo que los medios no contarán es que esto es sólo el principio. Observa los despidos, las desclasificaciones y las detenciones. Se está intensificando la tormenta.https://sunnysjournal.com/2026/06/27/pultes-purge-continues-mr-pool/ Está colapsando la Reserva Federal, está fallando el sistema bancario y está en pánico el lado oscuro, mientras se prepara un nuevo sistema financiero.

Los bancos centrales no gobiernan realmente la realidad económica; más bien, intentan contener sus tensiones y conservar la apariencia de control mientras siguen acumulándose los desequilibrios.https://www.zerohedge.com/markets/illusion-central-bank-control

Próximo regreso del dinero respaldado por materias primas.- Las quiebras bancarias van de la mano de las quiebras económicas. Confiar en los bancos es un problema, pero, además, confiar en la moneda fiduciaria también lo es.https://www.zerohedge.com/geopolitical/coming-return-commodity-backed-money

Se están activando los protocolos de Gesara, está llegando la moneda respaldada por oro , está terminando el sistema basado en intereses y se está desplomando un reinado de 250 años. Por eso guardan silencio los medios, callan los bancos y la élite está desesperada.

, está terminando el sistema basado en intereses y se está desplomando un reinado de 250 años. Por eso guardan silencio los medios, callan los bancos y la élite está desesperada. La red de élite está al descubierto. El Pentágono investiga y hay funcionarios de inteligencia comprometidos. Eso no es una filtración de datos, sino una operación de exposición de la élite.https://t.me/s/AXIOS4B

investiga y hay funcionarios de inteligencia comprometidos. Eso no es una filtración de datos, sino una operación de exposición de la élite.https://t.me/s/AXIOS4B El Pentágono ha revelado su programa de armas de energía dirigida, pero hay otra cara de la moneda que no están contando sobre lo avanzadas que son esas armas. El secretario Hegseth presenció cómo láseres y microondas destruían drones en tiempo real.https://sunnysjournal.com/2026/06/27/pentagon-goes-public-with-directed-energy-weapons/

ha revelado su programa de armas de energía dirigida, pero hay otra cara de la moneda que no están contando sobre lo avanzadas que son esas armas. El secretario presenció cómo láseres y microondas destruían drones en tiempo real.https://sunnysjournal.com/2026/06/27/pentagon-goes-public-with-directed-energy-weapons/ Ya vemos elementos nuevos en el sistema financiero cuántico, el sistema de votación cuántica, internet Starlink, los teléfonos Pi, etc. Todo depende de quién los controle y quién los utilice. A medida que avanzamos en la creciente energía de la luz, cada vez más problemas se convertirán en situaciones justas que resolverán ambas partes, pero por ahora, el caos, la violencia y la destrucción son tan generalizadas que eso parece un sueño lejano. Espero con ilusión el fin del caos y la destrucción, dice Steve Beckow.https://goldenageofgaia.com/2026/06/30/380055/

RECONSTRUCCIÓN

La doctrina de la reconstrucción aborda la fase transitoria posterior a los tribunales, y al cierre logístico y legal que sigue al desplome del viejo orden mundial, según Guardian Daniel. Se ha despejado completamente el monopolio de los manipuladores burocráticos mundiales dentro de las sombras del diseño de la operación aliada. La intersección de Nuremberg 2.0 y la protección transitoria asegura que se ejecute la migración de la ley marítima a la ley de la tierra con fluidez, seguridad y precisión matemática.

OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Activación oculta de operaciones de contrainteligencia para la obtención de pruebas desde 2016, según Guardian Daniel.- La iniciación del reinicio sistémico mundial se basa en una operación de muchos años, bajo la cubierta del teatro civil, calculada matemáticamente y ejecutada por fuerzas aliadas de defensa.

El mando supremo aliado no sólo diagnosticó la infiltración tecnológica de los nodos soberanos de votación sino que apalancó además ese intento malicioso como una trampa estratégica definitiva. Desde el año 2016, se activó un amplio protocolo forense dentro de las líneas operativas ocultas con el fin de no interrumpir prematuramente los vectores de manipulación del adversario, sino documentarlos incontestablemente.

Destacamentos especializados de las fuerzas de defensa aliadas han interceptado y han calcado la totalidad de las corrientes de datos, los archivos de registro del sistema, las direcciones de enrutamiento IP y las modificaciones ocultas del código fuente en tiempo real a través de cada nodo de elección crítica geopolítica.

El objetivo de esta misión de despliegue fue la conservación de pruebas materiales forenses, imposibles de piratear, cortando completamente cualquier ruta de evasión legal para el cártel transnacional cuando llegara la ventana transitoria decisiva.

El despliegue del protocolo forense aliado entrega la garantía material que pulveriza el fraude democrático dentro del foco más brillante de la conciencia pública. La coalición ha grabado de modo exhaustivo cada movimiento táctico ejecutado a través de la red digital, cerrando la trampa sistemáticamente a través del despliegue de emergencia.

EEUU

El Tribunal Supremo de EEUU reconoce la ciudadanía por derecho de nacimiento .https://www.zerohedge.com/political/supreme-court-strikes-down-trumps-birthright-citizenship-curbs

.https://www.zerohedge.com/political/supreme-court-strikes-down-trumps-birthright-citizenship-curbs Trump firma una orden sobre agricultura regenerativa para impulsar el suministro de alimentos.https://www.zerohedge.com/food/trump-signs-regenerative-agriculture-order-boost-food-supply

firma una orden sobre agricultura regenerativa para impulsar el suministro de alimentos.https://www.zerohedge.com/food/trump-signs-regenerative-agriculture-order-boost-food-supply El Congreso se enfrenta al proyecto MK-Ultra: Testimonios advierten sobre la capacidad de control mental.https://www.zerohedge.com/political/congress-confronts-mkultra-testimony-warns-ongoing-cia-mind-control-capabilities

ECONOMÍA

Encalla un buque porta-contenedores en el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/commodities/container-ship-runs-aground-hormuz-chokepoint

.https://www.zerohedge.com/commodities/container-ship-runs-aground-hormuz-chokepoint Microsoft planea miles de despidos mientras sus acciones sufren el peor comienzo en años.https://www.zerohedge.com/markets/microsoft-plans-thousands-job-cuts-stock-suffers-worst-start-years

Rusia inunda los mares con petróleo barato porque no puede refinarlo: su industria está parcialmente destruida.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13994163/07/26/rusia-inunda-los-mares-con-petroleo-barato-porque-no-puede-refinarlo-su-industria-esta-parcialmente-destruida.html

inunda los mares con barato porque no puede refinarlo: su industria está parcialmente destruida.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13994163/07/26/rusia-inunda-los-mares-con-petroleo-barato-porque-no-puede-refinarlo-su-industria-esta-parcialmente-destruida.html El Kremlin confirma conversaciones excepcionales para importar gasolina en medio del caos provocado por los ataques con drones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/kremlin-confirms-rare-talks-import-gasoline-amid-drone-strike-mayhem

confirma conversaciones excepcionales para importar en medio del caos provocado por los ataques con drones.https://www.zerohedge.com/geopolitical/kremlin-confirms-rare-talks-import-gasoline-amid-drone-strike-mayhem Filipinas se convierte en el principal comprador mundial de paneles solares.https://www.zerohedge.com/energy/philippines-becomes-worlds-top-solar-panel-buyer

ESPAÑA

El número de ricos se dispara en España casi un 30%.https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-numero-ricos-dispara-espana-casi-30-2024-18829-contribuyentes-alcanza-maximos-20260701160707.html

se dispara en España casi un 30%.https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-numero-ricos-dispara-espana-casi-30-2024-18829-contribuyentes-alcanza-maximos-20260701160707.html España y Portugal destacan por su dinamismo para atraer inversión industrial.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espana-portugal-destacan-mayor-dinamismo-inversor-condiciones-atraer-inversion-industrial-20260630090915.html

y destacan por su para atraer inversión industrial.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espana-portugal-destacan-mayor-dinamismo-inversor-condiciones-atraer-inversion-industrial-20260630090915.html La llegada de in migrantes irregulares a España cae un 32,5% en el primer semestre.https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/01/la-llegada-de-migrantes-irregulares-a-espana-cae-un-325-en-el-primer-semestre

irregulares a España cae un 32,5% en el primer semestre.https://es.euronews.com/my-europe/2026/07/01/la-llegada-de-migrantes-irregulares-a-espana-cae-un-325-en-el-primer-semestre Vodafone elige Almería para realizar proyectos reales de conectividad por satélite .https://www.eleconomista.es/telecomunicaciones/noticias/13994248/07/26/vodafone-espana-elige-almeria-para-realizar-proyectos-reales-de-conectividad-por-satelite.html

para realizar proyectos reales de conectividad por .https://www.eleconomista.es/telecomunicaciones/noticias/13994248/07/26/vodafone-espana-elige-almeria-para-realizar-proyectos-reales-de-conectividad-por-satelite.html Trump , decepcionado con España por el veto al uso de sus bases y por negarse a elevar al 5% el gasto en defensa.https://www.europapress.es/nacional/noticia-trump-decepcionado-espana-veto-uso-bases-negarse-aun-elevar-gasto-defensa-20260701163228.html

, decepcionado con España por el veto al uso de sus bases y por negarse a elevar al 5% el gasto en defensa.https://www.europapress.es/nacional/noticia-trump-decepcionado-espana-veto-uso-bases-negarse-aun-elevar-gasto-defensa-20260701163228.html El cañón electromagnético : la artillería futurista que seduce a Españahttps://es.euronews.com/my-europe/2026/06/26/que-son-los-canones-electromagneticos-el-arma-futurista-por-el-que-apuesta-espana

: la artillería futurista que seduce a Españahttps://es.euronews.com/my-europe/2026/06/26/que-son-los-canones-electromagneticos-el-arma-futurista-por-el-que-apuesta-espana Los Eurofighter sustituyen a los F-18 en Canarias con la incorporación de ocho aviones.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-eurofighter-sustituyen-18-canarias-incorporacion-ocho-primeros-aviones-20260626182925.html

AMÉRICAS

Cuba busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas.https://noticiaslatam.lat/20260701/cuba-enfrenta-nuevos-retos-economicos-ante-viejos-desafios-1174127328.html

busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas.https://noticiaslatam.lat/20260701/cuba-enfrenta-nuevos-retos-economicos-ante-viejos-desafios-1174127328.html Parte a Venezuela un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña.https://efe.com/espana/2026-07-01/voluntarios-espanoles-venezuela-terremoto-hospital-aecid/

un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña.https://efe.com/espana/2026-07-01/voluntarios-espanoles-venezuela-terremoto-hospital-aecid/ Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre los escombros.https://efe.com/mundo/2026-07-01/detenidos-cuatro-policias-venezuela-dinero-hallado-escombros-terremotos/

por apropiarse de dinero hallado entre los escombros.https://efe.com/mundo/2026-07-01/detenidos-cuatro-policias-venezuela-dinero-hallado-escombros-terremotos/ La ONU alerta de la situación humanitaria en Venezuela.https://efe.com/mundo/2026-06-30/deterioro-rapido-situacion-venezuela-onu/

Enlace al vídeo en español:

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Especias

Un estudio revela el poder de las especias para tratar problemas metabólicos.- Una nueva investigación publicada en Nutrition Reviews revela que especias comunes de cocina como la canela, la pimienta de cayena, el jengibre y la cúrcuma pueden competir con los fármacos en el control del azúcar en sangre y la mejora de la salud metabólica.

https://naturalnews.com/2026-06-28-study-reveals-power-spices-addressing-metabolic-issues.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-29&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

Se ha descubierto que la berberina, una antigua hierba china, altera la microbiota intestinal.

https://naturalnews.com/2026-06-28-ancient-chinese-herb-berberine-alter-gut-bacteria.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-29&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

Un estudio sugiere que el jugo de sandía es prometedor para reducir la presión arterial.

https://naturalnews.com/2026-06-29-watermelon-juice-shows-promise-lowering-blood-pressure.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-30&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

Seis semillas que podrían ayudar a mantener la salud del corazón, según una investigación.- Según los investigadores, semillas como el lino, la chía, la calabaza, el girasol, el sésamo y el cáñamo son ricas en fibra, magnesio, grasas saludables y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular.

https://naturalnews.com/2026-06-30-six-seeds-that-help-support-heart-health.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-30&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

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