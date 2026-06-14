CON LA COLABORACIÓN DE SINLISALUD

Con carácter bianual se convocarán los premios de investigación FUNDESPAS que reconocen la calidad, trascendencia y esfuerzo en los trabajos de investigación que versen sobre la SPS (Sensory Processing Sensitvity) o Alta Sensibilidad.



Estos premios surgen como una iniciativa de la Asociación SINLISALUD, entidad que promueve el acceso universal a la salud integral, eliminando barreras y entendiendo esta como un estado de bienestar físico, emocional, social y laboral. Para ello, impulsa la adopción de hábitos de vida saludables —como la actividad física y la alimentación equilibrada—, el desarrollo personal y la inclusión social, el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional, así como la prevención y el abordaje integral de las enfermedades físicas y mentales.



Los trabajos deberán estar o publicados por una revista científica con revisión por pares, valorándose positivamente su indexación en bases de datos reconocidas, o si estuvieran sin publicar contar con el respaldo de una universidad, pudiendo optar en este supuesto cualquier trabajo avalado por estas, incluyendo trabajos de estudios oficiales Universitarios de Fin de grado o de Master.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN FUNDESPAS 2026

1. Objeto



La presente convocatoria tiene por objeto reconocer y premiar trabajos de investigación originales en el ámbito de la SPS (Sensory Processing Sensitvity) o Alta Sensibilidad, que contribuyan al avance del conocimiento y/o tengan un impacto relevante para la sociedad.



2. Categorías



No se establecen categorías para esta convocatoria 2026.



3. Requisitos de participación



Podrán participar investigadores/as individuales o equipos que presenten trabajos originales que no hayan sido premiados previamente en ningún tipo de certamen, concurso o similar. Los trabajos deberán estar publicados en revistas científicas con revisión por pares valorándose positivamente su indexación en bases de datos reconocidas, como Web of Science o Scopus. Si se tratase de un trabajo universitario deberá venir acompañado por un documento firmado por dos profesores/as del departamento correspondiente que avalen la calidad del trabajo.



4. Características de los trabajos



Idioma: castellano

Extensión máxima: 5.000 palabras.

Formato: PDF en Arial 11, interlineado 1,5

Deberán incluir resumen en documento aparte de 300 palabras máximo en el que se informará de la metodología, resultados y conclusiones.

5. Presentación de candidaturas



Las solicitudes deberán enviarse a partir el día 1 de noviembre de 2026 y recibirse antes del 31 de diciembre de 2026 a través de:



Correo electrónico:

premiosfundespas@gmail.com



El envío se hará únicamente por correo electrónico.



En el asunto del mensaje deberá figurar únicamente “Premios INVESTIGACIÓN FUNDESPAS + el lema o código identificativo” que elija la persona o personas autoras.



Al abrir el email solo se leerá como contenido del mensaje: “se adjuntan documentos para participar en concurso de investigación FUNDESPAS de (lema o código)”, sin ningún otro dato que pueda identificar a las personas autoras. Se procurará que la dirección del email no facilite el reconocimiento de la autoría pudiendo rechazarse a criterio de la organización los trabajos que coincidan total y claramente el email usado con el nombre de la persona autora.



Documentación requerida a adjuntar en el email, toda en formato PDF pudiendo presentarse adjuntada de forma independiente o toda en un único archivo comprimido y que contendrá:

• ARCHIVO 1: Trabajo completo, anónimo:

Documento que contiene el trabajo completo presentado a concurso.

No podrá incluir ningún dato identificativo de la persona autora (nombre, apellidos, institución, agradecimientos, referencias internas, firma digital ni metadatos).

El archivo se nombrará de la siguiente manera: Trabajo_ [lema o código].pdf

• ARCHIVO 2: Resumen en el que se incluirá los aspectos y extensión reseñados en el apartado 4 de esta convocatoria. Además, según el modelo del Anexo I se indicará la revista científica donde ha sido publicado o, en su caso, según el modelo previsto en el Anexo II se indicará la Universidad que avala el trabajo presentado. El archivo se nombrará de la siguiente manera: Resumen_ [lema o código].pdf

• ARCHIVO 3: Plica con datos personales y CV de personas autoras.



Documento independiente, según el modelo que figura en el Anexo a esta convocatoria, que incluirá:



Nombre y apellidos.

DNI o documento equivalente.

Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.

Título del trabajo.

Lema o código.

Declaración responsable de autoría y originalidad.

Declaración aceptando las bases del concurso.

Breve CV.

Cláusula de protección de datos.

El archivo se nombrará de la siguiente manera: Plica_ [lema o código].pdf



El lema o código será el mismo en el trabajo, en el resumen y en la plica, y servirá para poder identificar a la persona o personas autoras del trabajo premiado. Este lema o código estará compuesto por una palabra seguida de un número de cuatro dígitos.



6. Criterios de evaluación



El jurado valorará:



• Originalidad e innovación

• Rigor metodológico

• Relevancia e impacto

• Claridad expositiva



7. Jurado



El jurado estará compuesto por expertos/as en el ámbito de la investigación convocada. Su fallo será inapelable.



8. Premios



Se entregará un único premio al mejor trabajo de investigación consistente en certificado o diploma emitido por FUNDESPAS. En esta primera convocatoria de 2026 este premio contará con la colaboración de SINLISALUD que contribuirá además con la cantidad de 300 euros.

Dicho premio económico será percibido por la persona o personas autoras de la investigación realizada, y se verá afectado por las normativas fiscales vigentes en el momento del pago considerándose a estos efectos el anterior importe como importe bruto, por lo que podría variar y ser menor el importe final obtenido; si son varias personas autoras se repartirán en partes iguales la dotación económica entre todas estas, salvo que alguna persona renunciara a su parte lo que acrecentaría proporcionalmente a las otras autoras.

Los premios podrán ser pagados a través de la entidad convocante que habrá recibido previamente el importe del premio como donación para posteriormente hacer su entrega al premiado, o bien directamente por la asociación colaboradora que lo otorga o por terceras entidades, empresas o particulares, todo ellos según los acuerdos que tengan entre ellas de patrocinio o colaboración.

Los ganadores de los premios permitirán que sus nombres completos y de sus trabajos sean públicos en medios de comunicación o digitales, así como su imagen personal obtenida durante el acto de la recepción de los premios.

El jurado podrá declarar desierto el concurso si los trabajos presentados no responden a la calidad o mínimos que consideren necesarios para obtener el premio.



9. Resolución



Los premios se harán públicos en el mismo acto de las jornadas y Premios Nacionales de Alta Sensibilidad del año 2027 que realiza FUNDESPAS Y PASESPAÑA.



10. Aceptación de las bases



La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de las presentes bases.

Pulsa en el icono para descargar el archivo con las Bases y los ANEXOS para participar

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