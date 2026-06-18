Obras en autovía A-92 (T.M. de Viator)  

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-92 entre los PPKK 392+390 y 390+000 (T.M. de Viator) en sentido decreciente, para lo cual se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones están previstas desde las 13:00 h del 19 de junio hasta las 13:00 h. del 3 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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