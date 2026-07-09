El Pleno aprueba dedicar una plaza al escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
DIEGO CRUZ PLENO

La Corporación Municipal da luz verde también a la denominación de tres nuevas calles en el ámbito del Plan Especial de El Mamí


El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, la denominación de la Plaza Escultor e Imaginero Luis Álvarez Duarte, principal acuerdo adoptado en materia de nomenclátor urbano. La iniciativa, de carácter ciudadano, reconoce la trayectoria de uno de los grandes referentes de la imaginería contemporánea española y su estrecha vinculación con la ciudad de Almería.

Este reconocimiento llega después de que Almería haya reforzado su vínculo con el legado del artista. El pasado mes de febrero, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC) inauguró una gran exposición antológica dedicada a Luis Álvarez Duarte, integrada por más de 120 obras procedentes del legado artístico que gestiona la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino. Asimismo, parte de este legado pasará a formar parte de la colección permanente del museo, consolidando la presencia de su obra en la ciudad.

La vinculación del escultor e imaginero con Almería se remonta a 1990 y quedó plasmada en algunas de las imágenes devocionales más significativas de la ciudad y la provincia, entre ellas la Virgen de Fe y Caridad, el Santísimo Cristo de Salud y Pasión, Nuestro Padre Jesús de las Penas, la Virgen del Rosario del Mar, la Virgen de los Desamparados y el Cristo de la Misericordia de Roquetas de Mar, obras que forman parte del patrimonio artístico y religioso almeriense.

La nueva Plaza Escultor e Imaginero Luis Álvarez Duarte se ubicará entre las calles Juez, Milagro y Reina, actuación que incluye también la adecuación de la descripción geográfica de la calle Milagro para adaptarla a la nueva configuración del espacio urbano. Con esta designación, el Ayuntamiento incorpora al callejero de la ciudad el nombre de un creador cuya obra ha dejado una profunda huella en la imaginería procesional española, perpetuando así su legado artístico y cultural.

Junto a este acuerdo, el Pleno ha aprobado también la denominación de tres nuevas vías en el ámbito del Proyecto de Urbanización del Plan Especial de El Mamí. Las calles llevarán el nombre del doctor Cristóbal Castillo Manzano, el psiquiatra Fernando Jiménez García y el doctor Manuel Rodríguez Martínez, en reconocimiento a la trayectoria de estos destacados profesionales del ámbito sanitario almeriense.

Ambos puntos, tramitados a través del Área de Cultura y Educación dirigida por el concejal Diego Cruz, se han aprobado por unanimidad.  

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