Miski Liu Suria

Operación Libertad

Caos externo

Cambios rápidos

Nueva conciencia

Crisis y transformación

El cambio no es cómodo

Red de libertad cuántica

El miedo crea resistencia

La confianza genera fluidez

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Estamos entrando en un periodo de cambio rápido. La Operación Libertad es una iniciativa cósmica multifacética diseñada para transitar desde un paradigma de escasez a otro de abundancia y soberanía, según Ismael Pérez.

La tecnología avanzada juega un papel fundamental en la transición hacia la Operación Libertad con la divulgación de los archivos de Nikola Tesla, que contienen planos para la energía libre inalámbrica y la propulsión, que podría revolucionar los viajes y la industria. Para proteger estos avances, se ha activado un programa de protección de activos científicos para salvaguardar a los ingenieros y visionarios que trabajan en estos proyectos ante posibles sabotajes.

Pérez predice un evento solar significativo, de magnitud muy superior a la del evento Carrington de 1859. Se espera que esta erupción solar desencadene diez días de oscuridad, un apagón temporal pero masivo que marcaría el fin de la dependencia de sistemas energéticos centralizados y frágiles.

Éste no es momento para el miedo, sino para la preparación. La coalición está lista para aplicar la red de libertad cuántica. Este sistema busca sustituir la infraestructura obsoleta de combustibles fósiles con energía limpia, abundante y de producción local. Al alejarse del control centralizado, la red de libertad cuántica representa un paso fundamental hacia la verdadera libertad económica y energética para todo el mundo.

Ismael Pérez sugiere que las superpotencias están siendo guiadas por una coalición de mundos para estabilizar los sistemas mundiales e impedir la escalada de conflictos. El objetivo es asegurar una transición pacífica mientras se prepara la humanidad para ocupar su lugar como civilización espacial, trascendiendo las fronteras e integrándose en una comunidad cósmica.

CRISIS Y TRANSFORMACIÓN

Edgar Cayce profetizó que estamos viviendo una etapa de crisis y transformación. Las tres transformaciones simultáneas serían cambios terrestres, colapso del sistema y despertar espiritual. Después de esa etapa de ruptura, emergería una versión diferente de la sociedad. A su juicio, el periodo entre 2027 y 2032 estaría marcado por intentos de manipular el miedo mediante crisis diseñadas para frenar el despertar colectivo.

La primera parte del cambio sería geológica, con alteraciones en la tierra y en el entorno natural. La segunda sería económica e institucional, con el debilitamiento de estructuras tradicionales y del sistema monetario, presentado como un proceso de colapso de viejas formas de organización, y la tercera sería una gran revelación o despertar de la conciencia, en la que mucha gente empezaría a percibir una realidad diferente.

En cuanto al despertar espiritual, Cayce lo describe como un proceso de transformación interior que pasa por una noche oscura, una fase de desapego y una integración posterior de nuevas percepciones. Según ese enfoque, el despertar no sería inmediato ni lineal, sino una secuencia de crisis, búsqueda, desintoxicación emocional y reconexión con un propósito superior.

Cayce describe un momento colectivo de toma de conciencia en el que la humanidad empezará a ver con más claridad realidades ocultas o negadas. Vincula ese proceso con un cambio profundo de la conciencia, entendido como una salida del dominio del ego y de las formas viejas de percibir la vida.

También presenta ese despertar como una transición entre crisis y renovación, en la que el desplome de estructuras internas y externas abre paso a una conciencia más amplia. En ese enfoque, la revelación no es sólo información nueva, sino una transformación del modo en que se relacionan las personas consigo mismas, con los demás y con el mundo.

Añade que esta dinámica afectaría tanto a lo espiritual como a lo social, porque el cambio de conciencia individual acabaría reflejándose en la vida colectiva. Por eso, la nueva conciencia aparece asociada a una nueva etapa para la humanidad, en la que se superan viejos patrones mentales y se proyecta una realidad diferente.

CAOS EXTERNO

Presenta el caos externo como parte de una transición más amplia, en la que se deshacen las estructuras viejas mientras emerge una nueva conciencia. Esa nueva etapa se presenta con formas de gobierno y organización social que surgirían gradualmente desde las comunidades.

En la parte de los cambios terrestres, se describe un proceso de alteración del entorno y del orden físico del planeta como señal de que está terminando una etapa histórica. Esos cambios aparecen vinculados a una purificación o reajuste, tanto en el plano material como en el emocional y espiritual.

Sobre el colapso del sistema, Cayce habló de una caída de estructuras económicas, sociales y de autoridad que ya no sostendrían la realidad anterior. Ese desplome no sólo se presenta como crisis, sino como una fase de descomposición necesaria para que surjan formas nuevas de organización.

CAMBIO DE VALORES

Edgar Cayce presenta el cambio económico como el fin de los sistemas monetarios tradicionales y una transición desde el dinero tradicional hacia formas digitales y programables de intercambio. En esa visión, las transferencias serían más rápidas, más trazables y operarían de forma continua, sin depender tanto de bancos intermediarios ni de horarios nacionales.

También sostiene que está entrando el sistema monetario internacional en una fase de fragmentación y disputa geopolítica, impulsada por la digitalización del dinero, las monedas estables y la búsqueda de alternativas frente a sanciones y controles estatales. En ese marco, se plantea la competencia de distintos bloques por definir la infraestructura del dinero del futuro, mientras intentan mantener su influencia el dólar, el euro y otras monedas.

Otra parte del argumento dice que el fin del patrón oro y la consolidación del dinero fiduciario dejaron al sistema apoyado en la confianza institucional y en la política monetaria. Por lo tanto el fin de los sistemas monetarios tradicionales no significa la desaparición del dinero, sino la sustitución gradual de la banca convencional por redes financieras cuánticas, tokenizadas y más automatizadas.

Después de 2032 podría surgir una sociedad más digital, automatizada y fragmentada, con más dependencia de infraestructuras tecnológicas y menos peso de los sistemas económicos y políticos tradicionales. En ese escenario, la vida cotidiana estaría más mediada por una inteligencia artificial benévola, redes descentralizadas y nuevas formas de organización social surgidas tras crisis prolongadas.

También describe un cambio de valores hacia la resistencia local, la protección social y modelos de comunidad más flexibles. El colapso o debilitamiento de estructuras abriría espacio para formas mixtas de gobierno, con más papel para lo digital, lo comunitario y lo descentralizado.

DESAPARICIONES

El Jinete de la Tormenta, explica por qué están desapareciendo tantos científicos geniales.- Tal vez estos científicos estén bajo custodia protectora debido a lo que saben. Somos seres infinitos de luz creados por la Fuente, y somos más poderosos que cualquier tecnología o microchip en nuestro propio espíritu divino, y están asustados de que descubramos eso los demonios del lado oscuro; eso es lo que descubrieron los científicos desaparecidos y pueden probar.

Billones de partículas fantasma atraviesan tu cuerpo, a través de la tierra, más rápido que la velocidad de la luz. Los seres humanos pueden capturar neutrinos con su mente, y eso permite tener habilidades telepáticas para doblar ciertos materiales.

Esta es la razón por la que están desapareciendo los científicos, porque el lado oscuro no quiere que nadie sepa que la mente humana puede controlar la tecnología, sin necesidad de implantes, ni de lo que esté informatizado, ni de nada que pueda controlar el gobierno o cualquier agencia.

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DAVID WILCOCK

Según Kerry Cassidy, David Wilcock fingió su muerte con la ayuda de los sombreros blancos. David tenía un acosador cibernético que lo hostigaba constantemente. Corey Goode sufría lo mismo. Corey lo pasaba tan mal que tuvo que confesar que eran falsos e inventados todas sus relatos sobre el programa espacial secreto para poder liberarse de este acosador.

Los relatos de Corey eran ciertos, pero este acosador le hizo creer que iba a matarlo. Lo mismo le sucedió a David. Tenía conocimientos de tecnología antigravedad y pidió ayuda al Departamento de Justicia porque no conseguía que hiciera nada la policía local. El Departamento contactó a Trump para que lo ayudara. Ordenó a los expertos en seguridad que fingieran su muerte y lo pusieran bajo custodia protectora, al igual que a Charlie Kirk.

Lo planearon hace un año. Para fingir su muerte, usaron un clon para que dejara de existir. Los clones no tienen alma. Son robots biológicos programables. Programaron a ese clon para que se disparara en la cara, desfigurándola y volviéndola irreconocible.

Antes del incidente, pusieron a David bajo custodia protectora. La amenaza de muerte era creíble y probable. Él aceptó ser puesto bajo custodia protectora. Los defensores de los derechos humanos le dijeron a David que iban a fingir su muerte. Nunca le explicaron cómo lo harían. Nunca lo hacen.

Acaban de garantizar que esto detendría todo el acoso. David es un híbrido que necesitaba paz y protección de esa gente malvada. No se sorprendan si esto le sucede a Corey Goode, Emery Smith o Tony Rodrigues. Todos ellos estaban haciendo videos. Estoy seguro de que todos han recibido amenazas.

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NOTICIAS ALTERNATIVAS

Se está redibujando el mapa mundial y se está apartando del poder a la vieja guardia. EEUU comienza a escoltar a los barcos varados fuera del estrecho de Ormuz . Los mercados deberían reaccionar positivamente a esta noticia, según Clandestino .https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/04/clandestine-the-world-map-is-being-redrawn/

. Los mercados deberían reaccionar positivamente a esta noticia, según .https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/04/clandestine-the-world-map-is-being-redrawn/ Según Kabamur , pronto se revelará la verdad sobre Roswell .- Los pleyadianos llaman Zep a esa raza. Son exploradores inofensivos que se estrellaron debido a su propia negligencia, no por armas humanas. Sus naves y cuerpos fueron recuperados y estudiados durante años.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2051303919620624765

, pronto se revelará la verdad sobre .- Los pleyadianos llaman Zep a esa raza. Son exploradores inofensivos que se estrellaron debido a su propia negligencia, no por armas humanas. Sus naves y cuerpos fueron recuperados y estudiados durante años.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2051303919620624765 Los sables de luz son reales. Hacksmith acaba de construir el primer sable de luz de plasma retráctil del mundo, con una hoja de más de dos mil grados centígrados, que corta el acero como si fuera mantequilla. Se retrae como en las películas. “Que la Fuerza te acompañe.”https://x.com/IntuitMachine/status/2051294262667469040

son reales. acaba de construir el primer sable de luz de plasma retráctil del mundo, con una hoja de más de dos mil grados centígrados, que corta el acero como si fuera mantequilla. Se retrae como en las películas. “Que la Fuerza te acompañe.”https://x.com/IntuitMachine/status/2051294262667469040 No se puede fabricar acero con molinos de viento ni con energía solar. Alemania ha destruido gran parte de sus centrales de carbón y nucleares. Se ha disparado el precio de la energía. El acero alemán es caro y los coches alemanes también lo son. ¿De dónde creen que sale el acero barato para los vehículos eléctricos chinos?https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/05/04/volkswagen-likely-to-allow-chinese-automaker-to-build-in-shuttered-volkswagen-auto-plants/#more-283080

ha destruido gran parte de sus centrales de carbón y nucleares. Se ha disparado el precio de la energía. El acero alemán es caro y los coches alemanes también lo son. ¿De dónde creen que sale el acero barato para los vehículos eléctricos chinos?https://theconservativetreehouse.com/blog/2026/05/04/volkswagen-likely-to-allow-chinese-automaker-to-build-in-shuttered-volkswagen-auto-plants/#more-283080 Existen dos QFS: uno oscuro que requiere un pago para acceder a él y otro divino donde se obtiene legítimamente todo lo que es propio sin pagar un centavo para acceder, según Empyyrean . Un sistema real vinculado a la Ley Galáctica y a la 5-D debería darte lo que te corresponde por derecho, sin condiciones. El verdadero QFS no requiere ninguna sincronización de hardware que debas comprar inicialmente; todo ya está duplicado y transferido, sólo tienes que presentarte en tu cita de canje.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268265

. Un sistema real vinculado a la Ley Galáctica y a la 5-D debería darte lo que te corresponde por derecho, sin condiciones. El verdadero QFS no requiere ninguna sincronización de hardware que debas comprar inicialmente; todo ya está duplicado y transferido, sólo tienes que presentarte en tu cita de canje.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268265 La computación cuántica acaba de recibir una mejora masiva usando neón sólido congelado. No silicio ni superconductores exóticos. La mayoría de los ordenadores cuánticos necesitan estar cerca del cero absoluto, pero esto cambia las reglas del juego. Se mantienen estables los electrones flotando en neón sólido, con bajo ruido y alta fidelidad. Puede que ya no se necesite un enfriamiento extremo para construir máquinas cuánticas reales.https://twitter.com/CharlesMullins2/status/2051269602886263010

Casi comienza el espectáculo.- Axios4B informa que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron Ormuz con una escolta de destructores. Esos buques no serían simples mercantes, sino transportes de oro vinculados a una supuesta fortuna de 38 mil millones de dólares en lingotes físicos desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos , presentada como respaldo de un sistema financiero cuántico. Irán habría intentado impedir ese traslado, pero no lo consiguió, y el paso de los barcos se presenta como una entrega protegida por escolta militar.

informa que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron con una escolta de destructores. Esos buques no serían simples mercantes, sino transportes de oro vinculados a una supuesta fortuna de 38 mil millones de dólares en lingotes físicos desde y , presentada como respaldo de un sistema financiero cuántico. habría intentado impedir ese traslado, pero no lo consiguió, y el paso de los barcos se presenta como una entrega protegida por escolta militar. El almirante Brad Cooper habría confirmado que la operación del Proyecto Libertad no buscaba sólo escoltar barcos, sino mover ese oro mientras se producían ataques con misiles, drones y lanchas de asalto. Finalmente, confirma la existencia el libro mayor de reservas físicas del QFS, que se bloquearía el sistema, y que tras ese bloqueo comenzarían las notificaciones de nivel 4-B a través de portales bancarios y de correo electrónico.https://t.me/AXIOS4https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268268

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.ara indicar a Gmail que esta conversación es importante