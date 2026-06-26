Correos pone en marcha su planta fotovoltaica de autoconsumo en el CTA de Sant Cugat del Vallès

· La nueva instalación fotovoltaica ya está operativa y ha comenzado a generar sus primeros kWh de energía renovable una vez que se ha superado la inspección oficial y cuenta con sistema de monitorización en funcionamiento

· Esta actuación forma parte del proyecto Correos Solar, dentro de la estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética de la compañía, que incluye la instalación de un total de 12 plantas solares en diversos centros logísticos de toda España con una potencia total de 4,1 MW

Correos ha puesto en marcha una nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Sant Cugat del Vallès, que ya está generando sus primeros kilovatios hora (kWh) de energía renovable. La instalación ha superado la inspección oficial (OCA) sin ninguna incidencia y cuenta ya con el sistema de monitorización en funcionamiento, lo que marca el inicio efectivo de su operativa y permite optimizar la producción energética en tiempo real.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética de la compañía y forma parte del proyecto Correos Solar, con el que la compañía postal y de paquetería avanza en la transformación de sus infraestructuras hacia un modelo más eficiente, resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Las primeras fases de esta iniciativaincluyenla puesta en funcionamiento de un total de 12 plantas fotovoltaicas de autoconsumo en diversos centros logísticos de toda España que sumarán un total de potencia instalada de 4,1 MW. El proyecto, concebido como una iniciativa en evolución, se articula en distintas fases ya en marcha y abiertas a su ampliación, con el objetivo de maximizar la generación de energía renovable en autoconsumo.

La instalación, ubicada en la cubierta del CTA de Sant Cugat del Vallès, cuenta con una potencia de 450 kW y está integrada por 627 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y tres inversores de 150 kW. Esta infraestructura permitirá generar anualmente alrededor de 577,4 MWh de energía renovable, lo que supone cubrir aproximadamente el 24,57% de las necesidades energéticas del centro. La producción de esta energía limpia evitará la emisión de cerca de 140 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono de Correos y al cumplimiento de sus compromisos ambientales.

La planta de Sant Cugat del Vallès forma parte de la segunda fase del proyecto Correos Solar, que incluye también instalaciones en otros centros estratégicos como el CTA de Colón en Barcelona, así como en los centros logísticos de Valencia, Alicante y Sevilla, sumando una potencia conjunta cercana a los 1.927 kW. Este despliegue tendrá continuidad con una tercera fase en la que se incorporarán nuevos centros en Vitoria, Palma de Mallorca, Madrid (Rampa 7), Málaga, Tenerife y Las Palmas, con el objetivo de ampliar significativamente la capacidad de generación de energía renovable en la red logística de la compañía.

Estas actuaciones se apoyan en la experiencia previa adquirida en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, cuya instalación fotovoltaica ha servido como referencia para el desarrollo del programa. En conjunto, las fases previstas permitirán a Correos superar los 4,1 MW de potencia instalada, consolidando Correos Solar como uno de los proyectos de generación renovable más relevantes impulsados por una empresa pública en el ámbito logístico.

Infraestructuras más eficientes y sostenibles

El proyecto Correos Solar refleja el compromiso de la compañía postal y de paquetería con la mejora continua de sus infraestructuras y con la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyan a generar valor económico, social y ambiental, y supone un paso más en su transformación sostenible.

A través de iniciativas como esta, la empresa avanza en los objetivos de su Plan Estratégico, reforzando la eficiencia de su red logística, reduciendo el consumo energético procedente de fuentes convencionales y contribuyendo activamente a la transición hacia una economía baja en carbono. Con la puesta en marcha de esta instalación, Correos da un nuevo paso en su apuesta por la sostenibilidad, consolidando el autoconsumo energético como uno de los pilares de su modelo de transformación y modernización.

Correos seguirá impulsando iniciativas que permitan compatibilizar la excelencia operativa con la sostenibilidad ambiental, consolidando así su posición como operador logístico y de servicios de referencia al servicio de la ciudadanía en todo el territorio.

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