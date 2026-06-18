Reunión de seguridad para ultimar el dispositivo del partido entre la Ud. Almería y el Málaga CF

El subdelegado del Gobierno junto al comisario jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil abordan el operativo para el encuentro del sábado

La Subdelegación del Gobierno ha acogido la reunión donde se ultima y revisa el dispositivo de seguridad previsto con motivo del encuentro de fútbol que disputarán el próximo sábado la UD Almería y el Málaga CF. En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, el comisario jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional de Almería, Antonio María Delgado, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería en Almería, José Antonio Carvajal, y el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote.

Martín ha explicado que “el dispositivo comprenderá medidas preventivas y cautelares con un gran número de efectivos desplegados en el entorno del estadio y zonas anexas”. Ha añadido que “la coordinación entre las diferentes fuerzas del orden Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local resulta fundamental para garantizar el normal desarrollo de este evento deportivo”.

El subdelegado ha pedido a todos los aficionados que el sábado quieran disfrutar del partido y que se desplacen al estadio “a hacerlo con toda la ilusión que despierta un encuentro de estas características y respetando en todo momento a la afición del equipo contrario, a quien también apela al respeto mutuo”.

El operativo estará dirigido por la Policía Nacional, que coordinará los dispositivos de seguridad establecidos en la ciudad y en el entorno del estadio. Asimismo, contará con la colaboración de la Policía Local de Almería y con el apoyo de la Guardia Civil en los desplazamientos y accesos por carretera.

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