Miski Liu Suria

Ahora comprendo por qué no podía dormir bien de 2 a 4 de la mañana.

Sueños vívidos

Líneas de fractura

Aclarando la señal

Disonancia cognitiva

Cambio de narrativa

Colapso de identidad

Se acerca el momento

Proyecto ‘DreamGate’

Anulando interferencias

Protocolo de intercepción

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Están volviendo los sueños vívidos y proféticos, y estás despertando con respuestas que no tenías la noche anterior. Esto se debe a que se está aclarando la señal y se está restaurando tu canal de descarga durante el sueño, debido a que la coalición comenzó a desactivar hace cuatro meses una red de muy baja frecuencia que interfería nuestro descanso, según Mr. Kidpool.

Todas las culturas de la historia de la humanidad consideran normales los sueños proféticos, las revelaciones intuitivas, las soluciones creativas que surgen durante el sueño y las experiencias espirituales nocturnas, como algo esperado, como un derecho de nacimiento.

Esta conexión cesó gradualmente a nivel mundial a partir de la década de 1970. La gente dejó de soñar con significado, y dejó de despertar con claridad. Empezó a despertar con ansiedad, confusión y temor. Eso no era estrés ni envejecimiento, sino un protocolo de intercepción haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer.

Dormir no es descansar. Es una carga de datos, y la han estado interceptando. Según un estudio clasificado de 847 páginas que se llama proyecto DreamGate, “durante la fase delta del sueño la conciencia humana funciona como un transceptor. Carga datos experienciales y descarga datos instructivos de un campo externo no local.”

PROTOCOLO

No estás descansando cuando duermes. Estás transmitiendo. La página 214 describe el «protocolo de intercepción»: un sistema de transmisores terrestres de frecuencia muy baja que emiten un patrón de interferencia específico durante la ventana delta de 2 a 4 de la mañana. El patrón no bloquea la carga, sino que corrompe la descarga. Tu conciencia envía datos: experiencias, observaciones y estados emocionales. Esa parte funciona normalmente. Pero lo que regresa está distorsionado, sustituido por ruido, estática o instrucciones falsas.

Están ocultos a plena vista los transmisores ELF de frecuencia extremadamente baja, con catorce instalaciones en todo el mundo, disfrazadas de estaciones de investigación meteorológica, redes de comunicación naval y calentadores ionosféricos. Haarp en Alaska es una de ellas. La instalación en Tromsø, Noruega, es otra. Pine Gap en Australia y Jicamarca en Perú.

Todas las noches mientras dormías, durante cincuenta años, confiando en la seguridad de tu puerta cerrada y tu habitación oscura, entraba una señal en tu cráneo, a una frecuencia que no puede detectar tu mente consciente, corrompiendo la única conexión que mantenía a la humanidad intacta espiritualmente. No sólo controlaban tu vida de vigilia, sino que además invadieron tu sueño. El último santuario. El único lugar que creías que era sólo tuyo.

DESACTIVACIÓN

La coalición comenzó a desactivar la red ELF hace cuatro meses, una por una y en silencio. Los relatos de encubrimiento varían: fallo de equipo, reasignación de presupuesto o revisión ambiental. Ahora están desconectadas siete de las catorce instalaciones. Las siete restantes están programadas para ser desactivadas antes de que termine el verano.

La gente ya está informando del cambio, con el regreso de sueños vívidos, y con un despertar con respuestas que no tenían la noche anterior. Sienten una sensación de conexión antigua y nueva al mismo tiempo. Se está aclarando la señal, se está restaurando tu canal de descarga, y está regresando lo que nos quitaron hace medio siglo. Presta atención a tus sueños ahora y escríbelos. No será aleatorio lo que llegue entre las 2 y las 4 AM en las próximas semanas, sino un retraso. Todo lo que estaba destinado a llegar, y no pudo. Te robaron los días a través de los medios, y te robaron las noches a través de la frecuencia. Se están desmontando ambos sistemas y estás a punto de volver a estar completo.

https://t.me/MrKidPool17

CAMBIO DE NARRATIVA

Se rompe la ola cuando no se puede contener el cambio, según Gerry Gómez. Esta serie se acerca a su fin con un genio liberado de una botella. La mayoría recuerda la parte de conceder deseos. Lo que se olvida es la física del proceso.

Al genio no le importa quién frotó la botella. Una vez liberado, el poder es soberano. No puede ser revocado, renegociado ni vuelto a sellar por la mano que lo liberó. El aparato de divulgación controlada mediante el goteo de narrativas controladas, y la secuencia de legitimación institucional fue diseñada para un mundo donde la información se movía lo suficientemente despacio como para ser moldeada antes de llegar a su destino, donde el genio podía permanecer en la botella o ser liberado en dosis medidas con precisión que nunca llegaban a ser del todo libres. Ese mundo ya no existe afortunadamente.

La segunda imagen simbólica es un tren de carga que ha salido de la estación. Da igual si el maquinista es un libertador o un controlador, un héroe o un villano, un héroe de la transición o su custodio final. El tren está en movimiento y es real el impulso. La cuestión no es si llega o no. La cuestión es qué le espera en su destino, y si lo construiste tú o alguien lo construyó por ti.

Esto es lo que significa un cambio de paradigma en su máxima expresión. No es un cambio que se avecina, sino uno que ya está en marcha. Una ola que partió de su punto de origen y que no se puede devolver. La única variable que aún entra en juego es el tipo de observador que decidas ser cuando estalle. Esa decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de lo político y de lo geopolítico. Se adentran en los fundamentos de lo que significa ser un ser consciente en un planeta en transición.

TERREMOTO EPISTEMOLÓGICO

La epistemología es la teoría de los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. La divulgación ovni no añade información nueva al marco existente. Lo que hace es reventar el marco mismo. Las mismas personas que afirman que los ovnis son malvados también dicen que el gobierno está planeando una operación de falsa bandera para hacernos creer que los ovnis son malvados. ¿Dónde están los supuestos ataques de ovnis?

La historia de la civilización humana requiere una revisión. Se debe contrastar cada relato religioso de la creación y de intervención divina, y se debe contrastar con nuevas evidencias la situación de la humanidad en el cosmos.

Se derrumba aún más la historia de la credibilidad gubernamental, ya debilitada, bajo el peso de décadas de supresión. Se abre a revisión el consenso científico sobre la física, la biología y la naturaleza de la conciencia. Las estructuras legales construidas sobre la premisa de la singularidad humana se enfrentan a preguntas para las que nunca se diseñaron. Se requiere una revaluación de la definición psicológica de la experiencia anómala de contacto, abducción y comunicación no humana.

Se desestimó a todo ciudadano que dijo haber tenido contacto con seres de otros mundos. Todos los textos antiguos, todas las cosmologías indígenas, todas las tradiciones esotéricas que codificaban la inteligencia no humana, son ahora evidencia en lugar de mitología. Esto no es una actualización del sistema operativo. Es un reinicio mientras sigue funcionando la civilización.

DISONANCIA COGNITIVA

La mente se resiste cuando se invalida la narrativa fundamental de la realidad y se produce una disonancia cognitiva a gran escala. No como debilidad, sino como mecanismo de supervivencia. Cuanto mayor sea la inversión previa en el paradigma que se derrumba, tanto más violenta será la disonancia. Hablamos de miles de millones de personas cuya comprensión de la historia, la ciencia, la religión y la gobernabilidad requerirá una revisión.

Colapso de identidad.- Para millones de seres humanos, la confianza institucional no es meramente una creencia; es la base de su identidad. Cuando se revela que las instituciones han reprimido la Verdad durante generaciones, se fractura la identidad construida en torno a la fe en esas instituciones.

Emergencia espiritual.- Para muchos, llegará la revelación como confirmación de experiencias que durante décadas les dijeron que eran alucinaciones. Experiencias de contacto, comunicación no humana, y percepciones anómalas invalidadas por el marco institucional. Puede ser desestabilizadora la confirmación de décadas de conocimiento reprimido, si no hay un marco de referencia que la contenga.

Consecuencias físicas.- El colapso de paradigmas no es solo mental. Se manifiesta en el cuerpo. La carga de estrés que supone la invalidación de marcos de referencia en todos los ámbitos de la vida es un evento clínico de dimensión física.

Las líneas de fractura eran visibles mucho antes de que llegara el terremoto. Se está construyendo la infraestructura de respuesta en consecuencia. Esto es lo que significa ser un guía. No sólo señalar hacia el horizonte, sino construir el camino que lleva a la gente hasta allí, y el refugio que les espera al final del mismo.

PRINCIPIO DE LA COSECHA

En tradiciones que no tienen contacto histórico entre sí, emerge un patrón constante en torno a los periodos de transición planetaria. El material de Ra describe una cosecha, un momento de graduación de la densidad en el que transitan a un orden superior de experiencia las almas que han alcanzado un desarrollo consciente, mientras que aquellas otras que no lo han logrado continúan su ciclo a través de la densidad actual para un mayor desarrollo.

La tradición bíblica presenta una arquitectura casi idéntica, aunque con un lenguaje diferente. Lo mismo ocurre con numerosas cosmologías indígenas. Y también con el marco esotérico de las escuelas de misterios occidentales. No se trata de la misma tradición. Son mapas independientes que señalan el mismo territorio.

SOLIDARIDAD

Según el material de Ra, un alma debe operar al servicio de los demás al menos el 51% del tiempo. No con un altruismo que la anule. Simplemente inclinada, más de la mitad, hacia el bienestar de los demás en lugar del propio. La lógica subyacente es elegante: cuando ayudas a otro, te ayudas a ti mismo, porque a nivel de la Fuente todos somos uno. La división entre el interés propio y el interés ajeno es en sí misma una ilusión de tercera densidad. Servir a otro es servir al todo, lo que te incluye a ti mismo.

Este criterio se formuló hace algún tiempo, y la comunidad científica ha evolucionado desde entonces. Lo que añade el material de Ra es que eres ingenuo respecto a estos principios superiores hasta que los encuentras y los aprendes. Esa ingenuidad no es un fallo moral; es la condición de operar sin la información pertinente. Pero una vez que los aprendes, te haces responsable de ellos.

Ese es el momento en el que comienza la vida consciente. No el momento en que naciste. No el momento en que sentiste por primera vez que algo andaba mal con la versión oficial. El momento en el que comprendiste el principio y elegiste vivir de acuerdo con su significado. Así es como te vuelves consciente y maduro.

No todos los observadores experimentan el mismo colapso. La ola se rompe de modo diferente según el estado de conciencia del observador que la recibe. Quienes permanecen atrapados esperando el espectáculo, deambulando por el teatro político de izquierda y derecha, depositando su observación en narrativas diseñadas por otros, permanecen en lo que el material de Ra denomina tercera densidad. El mundo material en la línea temporal de otro. No condenados, no abandonados. Simplemente que aún no están listos para graduarse.

Quienes comprenden el mecanismo, quienes entienden que la observación influye en el resultado, quienes eligen conscientemente la dirección de su colapso en lugar de que sea elegida por otros, acceden a una experiencia diferente de la realidad.

Eres soberano en tu creación mientras no dañes a otro. Ese es el fundamento de la liberación planetaria, y no se trata de posturas políticas. Es el gesto del Mago en el Tarot: una mano apuntando al cielo, la otra a la tierra, la voluntad consciente como canal entre mundos. El mismo gesto codificado en la obra de Leonardo Da Vinci, y en las tradiciones iniciáticas de toda cultura que comprendió lo que sucede aquí.

CONSTRUCCIONES

Noé no predijo el diluvio por televisión. No reunió a una audiencia en torno a la llegada de las aguas. Construyó un arca. La credibilidad no residía en el anuncio, sino en los preparativos que ya estaban en marcha cuando llegó el momento. Y la construyó sin saber con exactitud cuándo llovería, solo que llovería y que la construcción era importante.

Se están construyendo muchas cosas. Infraestructura comunitaria para el mundo después del cambio. Arquitectura del bienestar que responde a la realidad de lo que la transición de paradigma provoca en el cuerpo y la mente humana. Periodismo de denuncia que opera desde dentro del movimiento que documenta, con acceso a fuentes primarias que ningún medio institucional podría replicar o permitiría.

Asientos en las mesas donde se discute activamente parte de la reestructuración: financiera, institucional y humanitaria. Planes que se han estado desarrollando durante años, de forma independiente, que se unen ahora en un todo coherente. No hay certeza, pero se construye de modo constante, confiando en que la preparación estará a la altura de las circunstancias cuando llegue el momento.

BREVES

El tiempo lineal es una jaula artificial, según Lymerick .https://rumble.com/embed/v76y8ji/?pub=4

.https://rumble.com/embed/v76y8ji/?pub=4 El crudo Brent alcanza los 109 dólares. La rentabilidad de los bonos del Tesoro se sitúa en su nivel más alto en un año.https://t.me/AXIOS4B

se sitúa en su nivel más alto en un año.https://t.me/AXIOS4B Bill Gates en el programa de Jimmy Kimmel : «No necesitaremos seres humanos para la mayoría de las cosas».https://rumble.com/embed/v77nv0k/?pub=4

en el programa de : «No necesitaremos seres humanos para la mayoría de las cosas».https://rumble.com/embed/v77nv0k/?pub=4 La empresa Stardust propone rociar hasta 22 mil millones de libras anuales de sílice amorfa en la estratosfera para bloquear el sol en un intento de enfriar el planeta.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268674

El comité meteorológico de la ONU admite que estaban equivocados sus pronósticos, después de asustar a la gente, imponer políticas energéticas ruinosas y financiar miles de millones en programas de investigación dudosos.https://x.com/EricLDaugh/status/2055770453558325498

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Gen de la longevidad

Este gen de la longevidad podría proteger el cerebro del envejecimiento y la demencia.

Admito que tuve que buscar información sobre el gen APOE2. En resumen, se trata de lo siguiente: APOE3 es una de las tres variantes del gen de la apolipoproteína, que regula las grasas y el colesterol en el organismo. Ofrece protección contra la enfermedad de Alzheimer y se asocia con una mayor longevidad.

Todos heredamos los genes (dos copias) de nuestros padres, lo que nos da seis posibles combinaciones de genotipos (APOE2/2, APOE2/3, APOE3/3, etc.). La combinación APOE2 es poco común. Los científicos están investigando la terapia génica inyectable para introducir esta variante genética en todos nosotros.

Por el Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento,

Los científicos han descubierto pruebas de que el gen APOE2 puede ayudar a las células cerebrales a resistir mejor el estrés y el daño relacionado con la edad, revelando una posible explicación biológica de sus efectos protectores contra la enfermedad de Alzheimer.

Se sabe que las personas con la variante APOE2 del gen de la apolipoproteína E tienen un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer y una mayor esperanza de vida, pero los investigadores aún no comprenden del todo el motivo. Un nuevo estudio del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento, publicado en Aging Cell, sugiere que la APOE2 podría proteger las células cerebrales al ayudarlas a preservar el ADN y evitar la senescencia celular, un estado perjudicial relacionado con el envejecimiento y vinculado a la neurodegeneración.

La investigación apunta a una función menos conocida del gen APOE, más allá de su participación en el transporte de colesterol. Los científicos descubrieron que este gen también podría influir en la capacidad de las neuronas para mantener la estabilidad de su material genético a lo largo del tiempo.

“Sabemos desde hace años que los portadores del alelo APOE2 tienden a vivir más y tienen un menor riesgo de padecer Alzheimer, pero el mecanismo de protección era un misterio”, afirma la autora principal, Lisa M. Ellerby, doctora y profesora del Instituto Buck. “Nuestro trabajo demuestra que las neuronas APOE2 son más eficaces para prevenir y reparar el daño del ADN, y resisten el proceso de envejecimiento celular que provoca gran parte del deterioro cognitivo en la vejez. Nuestros hallazgos apuntan a nuevas vías terapéuticas”.

Comparación de las diferentes variantes de APOE

Existen tres variantes comunes del gen APOE: APOE2, APOE3 y APOE4. Estas variantes se diferencian únicamente en dos aminoácidos. APOE4 se considera el factor de riesgo genético más importante para la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía (generalmente después de los 65 años), mientras que APOE2 se ha asociado repetidamente con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de demencia.

Para estudiar el papel directo de APOE en el envejecimiento cerebral, los investigadores utilizaron células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC) modificadas genéticamente de manera que la única diferencia genética fuera la variante de APOE. El equipo produjo dos tipos de neuronas a partir de estas células: neuronas GABAérgicas inhibitorias y neuronas glutamatérgicas excitatorias. Posteriormente, compararon cómo cada variante de APOE afectaba a las células. Los científicos también analizaron tejido del hipocampo de ratones ancianos portadores de los genes humanos APOE2, APOE3 o APOE4.

Hallazgos clave

Las neuronas APOE2 acumulan menos daño en el ADN: la secuenciación de ARN, tanto a nivel de células individuales como en masa, demostró que las neuronas GABAérgicas APOE2 activaban intensamente las vías de reparación del ADN y de respuesta al daño, mientras que las neuronas APOE4 presentaban patrones de actividad genética relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Mediciones directas confirmaron niveles significativamente menores de roturas en la cadena de ADN en las neuronas APOE2.

Las neuronas APOE2 son más resistentes a la senescencia celular: al ser expuestas a radiación o al fármaco quimioterapéutico doxorrubicina, las neuronas excitadoras APOE2 mostraron niveles más bajos de marcadores de senescencia, como p16 y CRYAB. Además, mantuvieron nucléolos más pequeños y una arquitectura nuclear más saludable en comparación con las neuronas APOE3 y APOE4.

La proteína APOE2 podría proteger a las neuronas APOE4: Los investigadores descubrieron que añadir proteína APOE2 recombinante a las neuronas APOE4 reducía la señalización del daño al ADN tras la exposición a la radiación, lo que sugiere que el efecto protector podría ir más allá de la genética.

Implicaciones para futuras terapias contra el Alzheimer

Los científicos consideran cada vez más que la senescencia celular y el daño al ADN son factores importantes que contribuyen al envejecimiento y a las enfermedades relacionadas con la edad, incluida la enfermedad de Alzheimer.

“Hasta ahora, el campo de estudio del gen APOE se ha centrado principalmente en el metabolismo de los lípidos y la biología del péptido beta-amiloide”, afirmó Ellerby. “Al demostrar que los alelos APOE también modulan la forma en que las neuronas defienden su genoma, este estudio conecta un gen clave para la longevidad con dos de las características del envejecimiento más estudiadas”.

Según Ellerby, las terapias que mejoran la reparación del ADN o eliminan las células senescentes del cerebro podrían reproducir algunos de los efectos protectores naturales del gen APOE2, especialmente para las personas con la variante APOE4, que conlleva un mayor riesgo.

«Lo que nos sorprendió fue la consistencia del panorama observado en dos tipos de neuronas muy diferentes, así como en células humanas y tejido cerebral», afirmó el coautor principal Cristian Olvera, doctor en filosofía e investigador postdoctoral en el Instituto Buck. «Las neuronas APOE2 no solo sufren menos daños en condiciones normales, sino que además se recuperan más rápido ante situaciones de estrés».

Los investigadores señalaron que aún no se comprende con exactitud el proceso molecular mediante el cual APOE2 favorece la reparación del ADN y estabiliza la envoltura nuclear. Futuros estudios investigarán si los compuestos que imitan a APOE2 o las terapias dirigidas a la reparación del ADN podrían ofrecer una protección similar a los portadores del alelo APOE4, quienes presentan el mayor riesgo genético de padecer la enfermedad de Alzheimer.

Referencia: «El alelo APOE2, que modifica la longevidad de forma excepcional, promueve vías de señalización del ADN que resisten la senescencia celular en neuronas humanas», por Cristian Olvera, Stephen M. Scheeler, Natalia Murad, Kevin Schneider, Kenneth A. Wilson, Nikola T. Markov, Jesse Simons, Akos A. Gerencser, Emily Parlan, Sean D. Mooney, Eric Verdin, Judith Campisi, Tara E. Tracy, David Furman, Simon Melov y Lisa M. Ellerby, 8 de mayo de 2026, Aging Cell.

DOI: 10.1111/acel.70494

https://scitechdaily.com/this-longevity-gene-may-protect-the-brain-from-aging-and-dementia