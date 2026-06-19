VERDIBLANCA REFUERZA LA LIMPIEZA EN EL PUERTO DURANTE LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO 2026

La plantilla permanecerá durante tres turnos de 24 horas de lunes a domingo en los días de más tránsito

Con el inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE), Almería vuelve a convertirse este año en uno de los principales puntos de conexión entre Europa y África. Para dar respuesta al importante aumento de tránsito de viajeros previsto durante los próximos meses en el Puerto de Almería –casi 600.000 personas y 150.000 vehículos en la pasada edición-, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha reforzado el servicio de limpieza que desempeña en la Autoridad Portuaria desde hace décadas.

Verdiblanca, a través de su Centro Especial de Empleo de iniciativa social (CEEis), va a realizar este trabajo esencial para el correcto funcionamiento del dispositivo y para la comodidad de quienes cada día trabajan o transitan por sus instalaciones. Como viene realizando en cada OPE, la entidad ha incrementado sus recursos humanos y ha organizado un operativo específico para atender las necesidades derivadas de la llegada y salida de miles de pasajeros.

A la plantilla habitual se suma una docena de operarios de limpieza que estarán de lunes a domingo las 24 horas de los días de mayor tránsito, repartidos en tres turnos de mañana, tarde y noche. Los lugares previstos para este servicio de limpieza son 21 cabinas de aseo ubicadas desde el muelle de levante al de poniente, pasando por el de ribera, y la estación marítima, el puerto pesquero y duchas de los cobertizos; así como refuerzo especial en zonas comunes. Además de una limpieza en profundidad de los locales que durante el año permanecen cerrados de Protección Civil y Cruz Roja.

“La planificación del servicio permite adaptar la intensidad de los trabajos a las previsiones de afluencia de viajeros, garantizando en todo momento unas condiciones adecuadas de limpieza e higiene en las zonas de uso común”, explica el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, que ha agradecido la colaboración y confianza de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, así como de su equipo técnico y directivo.

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