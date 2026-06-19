La Orquesta Joven de Almería invita a ser protagonista de una experiencia sinfónica única en el Día de la Música

La OJAL celebrará el próximo domingo una jornada participativa en la que aficionados, coralistas e instrumentistas podrán vivir la música desde dentro

Cuando la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) anunció que iba a hacer partícipe de su 25º aniversario a toda la sociedad almeriense no era una frase hecha ni una frase de cara a la galería. Después de realizar un primer semestre de 2026 lleno de conciertos de gran nivel con su Orquesta titular, de gran aprendizaje formativo para su Orquesta Joven y su Orquesta Juvenil y de programar excelentes conciertos de cámara con los mejores intérpretes, la OCAL quiere celebrar el Día Europeo de la Música este domingo, 21 de junio, en su sede en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cabo de Gata – Ciudad de Almería.

La Orquesta Joven de Almería (OJAL) ha organizado una propuesta innovadora y abierta a la ciudadanía que permitirá a los participantes formar parte activa de una gran experiencia sinfónica. Bajo el lema “Escuchar la música es emocionante. Vivirla desde dentro es inolvidable. ¿Te atreves?”, la iniciativa transformará al público en protagonista durante una jornada muy especial.

La actividad está diseñada para que cualquier amante de la música pueda experimentar de primera mano lo que significa formar parte de una gran producción sinfónica. Desde la OCAL detallan que no se trata de asistir como espectador a un ensayo o concierto, sino de integrarse durante unas horas en el proceso artístico y compartir escenario con músicos y coralistas.

Los interesados en participar podrán elegir entre tres modalidades: la de ‘Aficionado/Melómano’, ‘Coralista’ o ‘Instrumentista’.

La primera representa una oportunidad excepcional para sentarse entre los músicos de la orquesta y experimentar de cerca la fuerza, la emoción y la vibración de los instrumentos en pleno funcionamiento. Quienes disfruten del canto podrán participar junto al prestigioso Coro Pedro Mena, formando parte de una experiencia coral y sinfónica única y para los músicos Instrumentistas podrán interpretar la célebre ‘Sinfonía nº 8 ‘Inacabada’ de Franz Schubert junto a la Orquesta Joven de Almería, bajo la dirección del maestro Michael Thomas.

“Con esta propuesta busca acercar la música sinfónica a la sociedad desde una perspectiva participativa y vivencial, permitiendo que personas de diferentes perfiles compartan escenario con jóvenes músicos y profesionales en un entorno artístico de primer nivel”, detallan desde la Orquesta Ciudad de Almería. La OCAL destaca que se trata de una oportunidad excepcional para descubrir la música desde una nueva dimensión, sintiendo en primera persona la energía de una gran formación orquestal y coral.

Las plazas son limitadas y las inscripciones están disponibles a través de la página web: www.ocal.es/diadelamusica.php. Los personas interesadas también pueden acceder a toda la información escaneando el código QR incluido en el cartel promocional del evento.

Con esta iniciativa, la Orquesta Joven de Almería reafirma su compromiso con la difusión cultural, la formación musical y la creación de experiencias innovadoras que acerquen la música a todos los públicos en el marco de la celebración del Día de la Música y del 25º aniversario de la OCAL.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

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