JARQUIL culmina con éxito la restauración de las pinturas murales de las termas romanas en el yacimiento de Ciavieja

Susana Muñoz Bolaños

La constructora andaluza finaliza una rigurosa intervención de conservación de urgencia para blindar y estabilizar las estructuras exhumadas frente a los impactos ambientales, promovida por el Ayuntamiento de El Ejido

En paralelo a los trabajos de protección de los frescos, la compañía ha colaborado con la nueva campaña arqueológica de la UAL, que ha sacado a la luz una piscina de agua caliente (alveus)

JARQUIL ha concluido oficialmente las actuaciones de emergencia para la restauración y conservación de las pinturas parietales y la consolidación estructural de las termas de la antigua ciudad romana de Murgi, situadas en el yacimiento arqueológico de Ciavieja, en El Ejido (Almería). Esta intervención técnica de urgencia, promovida por el Ayuntamiento ejidense en el marco de la recuperación de espacios exhumados, tenía como objetivo prioritario detener la degradación física y el grave riesgo de desprendimiento de estos valiosos testimonios pictóricos provocado por las últimas lluvias torrenciales.

Durante el desarrollo de las tareas, los equipos especializados de la constructora han tenido que actuar a contrarreloj en las denominadas Estancias C, D y E. Las patologías ambientales habían provocado que diversas pinturas romanas perdieran parcial o totalmente su soporte murario original, manteniéndose las capas de revestimiento policromado altamente fracturadas y debilitadas. La rigurosa metodología científica aplicada ha incluido la retirada de apeos antiguos deficientes que atrapaban la humedad, la eliminación de eflorescencias salinas mediante emplastos de celulosa y el empleo de biocidas con limpieza a bisturí. Para asegurar la cohesión del sistema, se han ejecutado inyecciones de mortero de cal natural y resinas acrílicas, rematando los bordes con un mortero hidráulico fabricado in situ utilizando la propia tierra tamizada de la excavación arqueológica.

Noemí Sánchez, restauradora jefe de JARQUIL, ha remarcado la enorme trascendencia científica y patrimonial de esta obra: “Intervenir sobre elementos tan sumamente vulnerables como unos frescos romanos que habían perdido su paramento base nos exige aplicar una metodología científica estricta desde el primer minuto. Esta fase de consolidación profunda y estabilización estructural ha resultado vital para devolver la cohesión interna a los estratos y garantizar la legibilidad futura de unas decoraciones que reflejan la suntuosidad original del espacio termal murgitano”.

Equilibrio entre conservación y nuevas excavaciones

Como parte de su firme compromiso con la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico andaluz, JARQUIL ha desarrollado estos trabajos de manera paralela y en perfecto equilibrio con la nueva campaña de excavación urbana que el equipo de investigación de la Universidad de Almería (UAL) inició el pasado mes de mayo. Mientras las tareas de la constructora garantizaban la seguridad de los restos ya exhumados frente a los agentes meteorológicos, la ampliación de los sondeos de la UAL ha permitido documentar el perímetro de una pequeña estancia calefactada y localizar en su centro un alveus o piscina de agua caliente.

Los trabajos estructurales de JARQUIL se han centrado también en salvar el muro sur de la Estancia C, una estructura descalzada que carecía de cimentación y presentaba riesgo de desplome. Mediante el macizado con lechadas de cal y el levantamiento adosado de tres hiladas de mampostería a modo de contrafuerte, se ha recuperado la continuidad y estabilidad del conjunto. Con la culminación de esta campaña de emergencia y la protección in situ de los estucos, JARQUIL consolida su posición como un referente técnico de máxima solvencia en la restauración arqueológica y monumental.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUILbasa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUILejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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