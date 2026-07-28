Ayuntamiento, Junta y Diputación arropan a la UDA en el inicio de las obras para modernizar el Estadio y ampliar su aforo hasta los 26.403 espectadores

El club invertirá 15 millones de euros en un proyecto “que es también el de una ciudad que mira al futuro con ambición, confianza y visión estratégica”, afirma la concejala Eloísa Cabrera

La Unión Deportiva Almería ha presentado hoy, martes, el inicio de las obras de la segunda fase de transformación del UDA Stadium-Juegos Mediterráneos, un proyecto que permitirá culminar la remodelación del Estadio y convertirlo en un recinto ‘cinco estrellas’, más moderno y preparado para acoger competiciones de ámbito internacional. El club afrontará una inversión de 15 millones de euros para, entre otras acciones, ampliar el aforo en 8.000 asientos, pasando de las actuales 18.335 personas hasta una capacidad de 26.403 espectadores. El objetivo, finalizar las obras para septiembre de 2027.

La segunda fase de transformación del estadio contempla una profunda remodelación del recinto, con actuaciones destinadas a acercar las gradas al terreno de juego, mejorar la accesibilidad, renovar diferentes espacios y adaptar el estadio a las necesidades actuales, consolidándolo como una infraestructura moderna, funcional y preparada para acoger grandes acontecimientos deportivos.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa María Cabrera, y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, han arropado al club en la presentación de “un proyecto estratégico para la ciudad”. La edil ha afirmado que “es uno de esos días que trascienden el inicio de una obra. Hoy comenzamos a construir una parte importante del futuro de Almería. Porque lo que arranca aquí no es únicamente la segunda fase de la transformación de un Estadio; es la consolidación de un proyecto de ciudad que mira al futuro con ambición, confianza y visión estratégica”.

“Una ciudad ilusionada”

Cabrera ha explicado que “la UD Almería ha demostrado en los últimos meses algo que va mucho más allá del fútbol. Hemos visto cómo miles de personas, independientemente de su edad, su profesión o su forma de entender la vida, nos hemos unido para apoyar un mismo escudo. Hemos vestido con orgullo la camiseta blanquirroja. Hemos visto una ciudad ilusionada, orgullosa, compartiendo una misma emoción. Por eso, cuando hablamos de la UD Almería, hablamos también de cohesión social, de sentimiento de pertenencia y de orgullo de ciudad”.

Por su parte, Juanjo Rodríguez, director de Infraestructuras de la UD Almería, ha explicado los detalles de la obra: “Conseguiremos que haya una distancia de 7 metros a la línea de gol desde preferencia y de ocho desde los fondos. Vamos a rebajar el terreno de juego 6 metros que, unido a los 5 metros de desnivel que tiene ahora respecto a nivel de suelo, conseguiremos los 11 metros que presentamos en su día”. Juanjo Rodríguez ha informado que la inversión supondrá un gasto de 15 millones de euros al mismo tiempo que estableció los plazos de ejecución: “La obra se realizará en entre quince o dieciséis meses y los primeros once meses han empezado ya”, ha señalado.

Desde el primer momento se ha querido dejar claro al aficionado que la opción escogida es la más cómoda y práctica para la masa social rojiblanca: «Considerábamos que no era lo más deseado por parte de nuestra gente tener que desplazarse durante varios partidos de fútbol a Granada o a Málaga para ver a su equipo. Por eso ahora empezamos con unas obras que nos permitirán, el 6 de junio de 2027, si no hay playoff, afrontar la última etapa», han añadido desde el club.

El acto ha contado también con la presencia del CEO de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assy; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso; el vicepresidente de la Diputación, Álvaro Izquierdo; la presidenta de la Federación de Peñas de la UD Almería, Mónica Ruiz; así como los directores generales de Albaida y Rialsa, Juan Antonio Manrique y Álvaro Ferreras, respectivamente, cuyas empresas en forma de UTE ejecutarán las obras.

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