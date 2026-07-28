El Ayuntamiento firma cinco convenios para reforzar la atención a mayores, salud mental y mujeres víctimas de violencia de género

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, suscribe los acuerdos con la Universidad de Almería, Adama, Psicología en Acción, El Timón y la asociación Protegidas

El Ayuntamiento de Almería ha firmado cinco convenios sociales por un importe total de 37.000 euros que beneficiarán a personas mayores, personas con problemas de salud mental y mujeres víctimas de violencia de género. El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa con la Universidad de Almería, Adama, Psicología en Acción, El Timón y la asociación Protegidas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que «el Ayuntamiento de Almería trabaja cada día para construir una sociedad más activa, saludable e inclusiva, donde todas las personas convivan en bienestar». Para lograr este objetivo, ha señalado, «nos apoyamos, entre otros, en entidades sociales, que conocen de primera mano las necesidades de cada colectivo y nos ayudan para ofrecer nuestros servicios a más almerienses”. La alcaldesa ha agradecido el trabajo de las cinco entidades beneficiarias y del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, dirigida por la concejala Paola Laynez, subrayando que “son cinco convenios que realmente repercutirán en el día a día de los almerienses, especialmente en las personas vulnerables”. María del Mar Vázquez ha incidido en la labor de los voluntarios, que “de manera desinteresada dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás”.

El Ayuntamiento ha renovado su apoyo a la Universidad de Almería con una aportación de 15.000 euros destinada al proyecto ‘Universidad de Mayores’, una iniciativa que nació en el curso 2000-2001 con el respaldo municipal y que actualmente cuenta con 598 estudiantes en la capital. El programa favorece el aprendizaje permanente, impulsa la autonomía personal, fortalece el sentimiento de pertenencia y contribuye a prevenir el aislamiento social entre las personas mayores. El rector, José Céspedes, asegura que “la Universidad son sólo ofrece formación reglada, sino que quiere ser un activo para el desarrollo sostenible de la ciudad y provincia. La Universidad de Mayores ha cumplido 25 años, desarrollando un papel fundamental, aportando no sólo conocimientos, sino también favoreciendo la socialización de las personas mayores, y año a año ampliamos las sedes, lo que refleja el interés de los municipios. Almería fue el primero que nos acogió y sigue apoyándonos después de 25 años, por lo que estoy muy agradecido a la alcaldesa”.

El segundo acuerdo se ha suscrito con la Asociación de Amigos de Mayores de Almería (Adama), que recibirá una subvención de 3.000 euros para desarrollar el proyecto ‘Por un envejecimiento más activo y saludable’. La iniciativa promueve el acompañamiento, la integración y la participación social de las personas mayores mediante 60 talleres anuales que reúnen a más de un millar de participantes y son impartidos por 40 voluntarios mayores en el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros. Actividades como teatro, baile, canto, tradiciones o disciplinas artísticas fomentan el envejecimiento activo y contribuyen a combatir la soledad no deseada. Su presidente, José Luis Friebel, ha afirmado que “somos voluntarios mayores que atendemos a otras personas mayores, y lo que queremos es favorecer un envejecimiento activo y evitar la soledad no deseada”.

En el ámbito de la salud mental, Feafes Almería Salud Mental El Timón contará con una subvención de 6.000 euros para desarrollar el programa ‘Actividades psicosociales para la mejora en Salud Mental-Almería 2026’. El proyecto incluye atención individualizada a usuarios y familiares, grupos de ayuda mutua, talleres de arteterapia, jardinería, relajación, hábitos saludables, actividad física adaptada, creatividad, ocio inclusivo y café-tertulias, con el objetivo de favorecer la recuperación, mejorar la calidad de vida y seguir combatiendo el estigma asociado a los problemas de salud mental. La presidenta, Cristina González, afirma que “llevo 30 años trabajando la salud mental, y gracias a este convenio podemos atender tanto a las personas afectadas como a las familias”.

Por su parte, la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral recibirá 10.000 euros para desarrollar el proyecto ‘Luz Violeta’, dirigido a promover la recuperación integral, el bienestar emocional, la autonomía y la inclusión social de mujeres víctimas de violencia de género. El programa, que beneficia a más de diez mujeres, contempla atención social individualizada, asesoramiento psicológico y jurídico, intervención en situaciones de crisis, derivación a recursos de empleo y una amplia programación de talleres grupales de autoestima, empoderamiento, igualdad, habilidades sociales, gestión emocional y ocio. La presidenta, Beatriz María Leiva, afirma que “este convenio ofrece asesoramiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género, así como talleres grupales. Lo llevamos a cabo en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande”.

El quinto convenio, dotado con 3.000 euros, permitirá a la Asociación Sociedad Andaluza de Psicología en Acción desarrollar el ‘Proyecto Escucha 2026’, una iniciativa orientada a acercar la atención psicológica a la ciudadanía mediante espacios de escucha, encuentros psicoeducativos, acciones de sensibilización, el Punto Verde por la Salud Mental y jornadas divulgativas que promueven el autocuidado emocional, la prevención y la creación de redes comunitarias de apoyo. La presidenta, Isabel Fernández Medina, explica que “queremos acercar la psicología a los ciudadanos, estamos en la calle escuchándolas, y hemos incorporado este año la atención al duelo”.

La alcaldesa concluye que “con estos cinco convenios, el Ayuntamiento de Almería consolida su colaboración con el tejido asociativo y la Universidad para impulsar proyectos que sitúan a las personas en el centro de las políticas municipales”.

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