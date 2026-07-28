El Gobierno autoriza a licitar por 12,6 millones de euros la rehabilitación del viaducto del Barranco de El Caballar en la A7

· El Consejo de Ministras y Ministros da luz verde a las obras para rehabilitar y reforzar el viaducto ubicado en el kilómetro 787,2 de la A-7 que da servicio a la calzada izquierda sentido Barcelona

· El objetivo es aumentar la vida útil del viaducto, mejorar su comportamiento estructural, aumentar el nivel de seguridad y controlar mejor los desplazamientos transversales

· Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 161,90 millones de euros desde junio de 2018

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el contrato de obras de refuerzo y rehabilitación del viaducto del Barranco de El Caballar, ubicado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en la provincia de Almería. El valor estimado del contrato es de unos 12,6 millones de euros (IVA no incluido).

El objeto de las actuaciones es aumentar la vida útil del viaducto que da servicio a la calzada izquierda sentido Barcelona, así como mejorar su comportamiento estructural evitando el riesgo de rotura frágil en los elementos metálicos del tablero. Asimismo, se aumentará el nivel de seguridad global frente a las sobrecargas y se controlarán mejor los desplazamientos transversales debido al viento y a la acción sísmica.

Las intervenciones propuestas para ello son las siguientes:

Inspección y reparación de soldaduras.

Refuerzo de la estructura metálica (nudos de las celosías y diagonales).

Sustitución de apoyos y juntas de dilatación.

Fresado del firme, impermeabilización del tablero, mejora del drenaje y reposición de aglomerado.

Limpieza general de paramentos con chorro de arena.

Aplicación de pintura de protección en paramentos.

Ejecución de topes transversales.

Ejecución de dos pasarelas de inspección.

Instalación de un sistema de iluminación ornamental mediante luminarias tipo LED.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 161,90 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Imágenes del Viaducto de Caballar

Carreteras/Almería

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