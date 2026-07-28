El Ayuntamiento presenta la 40.ª edición de la carrera popular Aguacarbo, que se celebrará el 22 de agosto

ANA LÓPEZ

El alcalde, acompañado por ganadores de la prueba, destaca que cerca de 500 corredores se han inscrito en apenas una semana

El Ayuntamiento de Carboneras ha presentado la 40.ª edición de la carrera popular Aguacarbo, una de las citas deportivas más arraigadas y esperadas del verano en la provincia de Almería, que tendrá lugar el sábado 22 de agosto.

La presentación se ha llevado a cabo en el Castillo de San Andrés, monumento frente al que se instala la línea de meta. El alcalde de la localidad, Salvador Hernández, ha estado acompañado por destacados atletas que han grabado su nombre en el palmarés de la prueba. Entre ellos, los vencedores en la categoría absoluta Zouhair El Janati, Nazha Machrou y Mounir Elouardi, así como los referentes locales Francisco Hernández, Antonio Hernández y Rocío Cerdán.

El primer edil ha expresado su agradecimiento a los corredores por su implicación en la puesta de largo de un evento que forma parte de la historia de Carboneras. “Quienes tenemos la suerte de participar sabemos que Aguacarbo es una prueba muy especial. Quien viene, repite; por la belleza de nuestro entorno, por la buena organización y por el gran respaldo de los carboneros y visitantes, que llenan el Paseo Marítimo para animar a los atletas en la recta final. Es un ambiente extraordinario en el que se crea una energía única”, ha resaltado Hernández.

Éxito de acogida

Las inscripciones para formar parte de este 40.º aniversario ya se encuentran abiertas a través de www.cruzandolameta.es. En apenas una semana desde la apertura del plazo, casi 500 atletas han reservado ya su dorsal. “Se nota que hay muchísimas ganas de que llegue la prueba. Aconsejamos a los corredores que quieran venir que se inscriban cuanto antes, porque seguro que los dorsales disponibles se van a agotar pronto”, ha señalado el primer edil.

Tras cuatro décadas de trayectoria, la Aguacarbo se ha consolidado como el referente deportivo estival de Almería, atrayendo cada año a deportistas llegados de distintos puntos de España e incluso de otros países, sirviendo además como un importante motor económico y social, así como un evento referente para trabajar a lo largo del año en la desestacionalización turística a través de propuestas deportivas.

Recorrido y apoyo institucional

La modalidad reina de 10 kilómetros arrancará a las 20:00 horas del sábado, 22 de agosto, desde Agua Amarga (Níjar) para concluir en la Plaza del Castillo de Carboneras. El trazado discurre por un entorno paisajístico y monumental único, pasando cerca de enclaves tan emblemáticos como el Faro y la Torre de Mesa Roldán, la Playa de Los Muertos, el Molino del Cabecico del Aire y, finalmente, el Castillo de San Andrés.

La prueba ofrece la modalidad de 5 kilómetros dirigida a las categorías Infantil y Cadete, cuya salida se ubicará a la altura de la playa de El Corral (kilómetro 5 de la prueba general). La inscripción en cualquiera de las dos modalidades incluye el envío del dorsal y la bolsa del corredor. Además, para facilitar el traslado de los participantes, el Ayuntamiento de Carboneras pondrá a disposición de los corredores un servicio de transporte en autobús hasta el punto de salida en Agua Amarga y hasta la playa de El Corral.

En esta edición se cuenta nuevamente con el apoyo del área de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación Provincial de Almería, que otorga por tercer año consecutivo una subvención especial por la singularidad del evento deportivo. Asimismo, para la prueba se trabaja en estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Níjar. Finalmente, cabe destacar la labor realizada a nivel logístico por sus respectivas Policías Locales, además de por Protección Civil y un amplio equipo de voluntarios.

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